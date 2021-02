Critique de Billie Eilish: Le monde est un peu flou: la célébrité et la famille

Billie Eilish, la pop star ultramoderne qui est à la fois gothique colorée et conviviale pour les établissements, est un sujet fascinant: très créative, désinvolte vulnérable, à peine consciente d’elle-même. Et aussi, un adolescent. «Billie Eilish: le monde est un peu flou», le nouveau documentaire sur son ascension, la trouve en train de façonner l’esthétique mondiale tout en étant cocoonée dans une famille unie, et traite les deux circonstances avec la même désinvolture. Dans ce film, toutes les interactions d’Eilish sont à l’échelle humaine ou plus petites.

«Blurry» – réalisé, avec un caractère informel déterminé, par RJ Cutler («The War Room», «The September Issue») – ne raconte pas tant une histoire sur Eilish que de s’asseoir et de présumer qu’elle se déroulera. Ce que, bien sûr, c’est le cas. Son premier album de 2019, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», Est le produit d’innombrables sessions d’enregistrement à la maison avec son frère Finneas, qui produit toute sa musique. Cet album lui vaut cinq Grammys. Des caméras étaient là partout.

Et pourtant «Blurry» n’est pas triomphant à proprement parler. Au lieu de cela, il repose sur le pouvoir relutif du banal. Il avance sans narration, et parfois sans rythme narratif – souvent il se sent presque observationnel, comme un film sur la nature. L’abondance de séquences et l’espace qui leur est donné pour respirer – le film dure près de deux heures et demie – capture la solitude agitée de la célébrité.