Traylor est né en esclavage en 1853 et est mort en 1949. Son travail est une partie énigmatique et vitale du canon de l’art américain. Ce documentaire, réalisé par Jeffrey Wolf, est un récit simple, sincère et nourrissant de l’artiste. Wolf fait un excellent usage des archives photographiques et cinématographiques, exposant le territoire qui a nourri la vision de Traylor: chemins de terre, voies ferrées, arrière-bois. Ces lieux, note le critique et musicien Greg Tate dans le film, jettent les bases du «royaume mystique» de l’œuvre de Traylor: les figures délibérément bidimensionnelles et les couleurs limitées mais audacieuses ont le pouvoir transfixant d’un rêve éveillé.

Les évocations de la rue Monroe à Montgomery dans les années 1930 et 1940 – la «ville qui ne dort jamais» de cette époque, selon une personne interrogée – sont vives. Traylor s’y installa, devant une salle de billard, dessinant avec ses instruments contondants et le papier disponible et dormant dans la salle de stockage du cercueil d’un salon funéraire voisin. Ses problèmes de santé ont finalement conduit à l’amputation d’une de ses jambes. Dans ses dessins, il revient souvent sur des moments de répit du monde traumatisant dans lequel il a grandi, comme des après-midi dans un trou de natation local.

«Je vois son travail comme une pilule contre la douleur», dit Bailey dans le film. Cela reste un médicament puissant aujourd’hui.

Bill Traylor: Chasing Ghosts

Non classé. Durée: 1 heure 15 minutes. Dans les théâtres et sur les cinémas virtuels. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.