Critique de Big Swiss de Jen Beagin – comédie sexuelle moelleuse avec un ventre sombre

Big Swiss se déroule à Hudson, New York, une petite ville pleine de citadins qui ont déménagé à la campagne pour commencer une nouvelle vie. L’histoire typique d’un Hudsonite est la suivante : « J’ai été avocat d’entreprise dans la ville pendant des années, puis j’ai déménagé à Hudson et je suis devenu horticulteur/fabricant de poupées/antiquaire/chef/arboriste/alcoolique, et je n’ai jamais regardé en arrière. » Le narrateur Greta travaille comme transcripteur audio pour un sexologue qui utilise des méthodes new age telles que les bains de gong et se fait appeler Om; comme il le dit à Greta, « Tout à Hudson est un peu sur le nez. »

Hudson est également suffisamment petit pour que tout le monde rencontre tout le monde partout, et Greta entend régulièrement des voix qu’elle reconnaît grâce à son travail de transcription; lors d’une visite typique dans un café, elle considérera involontairement un client comme l’homme qui couche avec sa belle-sœur, et un autre comme le gars qui décrit son pénis comme « Dark Vador dans un col roulé ». Cela a des conséquences dramatiques lorsque Greta s’éprend de l’une des personnes qu’elle transcrit, Flavia, une Suissesse qui se remet d’une agression brutale. Flavia a une voix « comme une lame », un mari incapable de lui donner un orgasme, un chien-loup argenté d’une beauté surnaturelle, et l’habitude de le promener dans le même parc à chiens où Greta promène son bien-aimé Jack Russell.

Big Swiss est une comédie sexuelle moelleuse avec un ventre sombre. En fait, son ventre sombre a un ventre plus foncé, qui est alors étonnamment pelucheux. Il existe de multiples intrigues traumatisantes : Greta est émotionnellement rabougrie par le suicide de sa mère à l’âge de 13 ans ; Flavia fait toujours face aux répliques de l’agression qui l’a presque tuée. même la logeuse de Greta, Sabine, a un sombre secret et un arc de récupération. Pendant ce temps, l’agresseur de Flavia a été libéré de prison et pourrait la traquer. C’est une histoire d’amour sur le thème de la violence avec une pointe de thriller psychologique où tout se joue pour rire. Un peu miraculeusement, ce mélange fonctionne. La voix est nette, l’intrigue est convaincante, les blagues sont drôles et parfois surprenantes, comme la meilleure des comédies ; il est facile de pardonner les moments étranges où deux éléments s’affrontent.

Ce qui est parfois un problème, c’est l’utilisation excessive de détails originaux par Beagin. Tout et tout le monde est maniaquement particulier. La tenue de tous les jours d’Om est « un débardeur en résille blanc, un gros cardigan et un sarouel blanc ». Sabine vole à l’étalage en sécrétant des objets dans ses cheveux exceptionnellement denses. Chaque personnage, même mineur, se voit attribuer au moins un trait bizarre – l’habitude de lire et de relire le roman BUtterfield 8 de John O’Hara ; un fétiche pour pratiquer le cunnilingus avec une serviette drapée sur la tête, comme si on mangeait de l’ortolan ; une collection de couteaux de prison vintage ; une tendance à halluciner Jason Bateman à cause du stress. La maison en décomposition du XVIIIe siècle que Greta partage avec Sabine est infestée à divers endroits de punaises, d’asticots, d’araignées et de 60 000 abeilles qui ont construit une ruche dans le plafond de la cuisine; sa cour arrière comprend un coq errant nommé Walter et deux mini ânes. Souvent, l’action s’arrête net pendant que les personnages traitent des dernières bêtes et grotesques, et on peut avoir l’impression qu’il y a une ruche de 60 000 bizarreries vivant dans le plafond du roman. Cela devient choquant dans les sections traitant du suicide et de ses conséquences, un sujet qui ne veut tout simplement pas être idiot.

Mais le livre est sauvé, maintes et maintes fois, par L’esprit formidable de Beagin et sa capacité à écrire. Chaque page est remplie de bonnes blagues, d’observations pointues et d’une prose merveilleusement idiosyncratique. Les scènes de sexe étaient vraiment remarquables. «Sa chatte ressemblait à un origami avancé. Une fleur de lotus rose croquante pliée par un maître. Greta l’a brièvement réarrangé avec sa bouche. La fleur transformée en gland. Puis une licorne. Greta passa sa langue dessus en diagonale trois douzaines de fois. Maintenant, cela ressemblait à trois libellules qui s’accouplaient langoureusement sur un nénuphar. Elle a attrapé son téléphone. Le choc de terminer ce paragraphe avec une photo non consensuelle est le plaisir naturel/non naturel de Big Swiss en un mot. Parce que c’est aussi un livre sournoisement transgressif ; il affirme la valeur des relations ratées qui n’auraient jamais dû l’être et traite sans jugement les comportements les plus antisociaux – adultère, toxicomanie, attirance intergénérationnelle, harcèlement, faute professionnelle thérapeutique.

Dans mes moments les plus sombres en tant que critique, je me demande parfois si les critiques de livres sont même utiles, étant donné que différents lecteurs ont des goûts si différents. Avec ce livre, j’ai trouvé une sorte de réponse. Je peux le recommander même aux personnes qui pourraient finir par le détester. Cela a fait faire à mon cerveau des choses intéressantes et inconfortables et m’a laissé remettre en question mes croyances sur l’attirance, le chagrin, le fonctionnement de la récupération et une douzaine d’autres choses fondamentales. Cela peut être offensant, frustrant, voire peu convaincant, mais ce n’est jamais ennuyeux. C’est duvet vertigineux avec des coups de sable et une touche de feu sacré.

