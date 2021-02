Critique de ‘Behind Her Eyes’: le drame sinueux de Netflix gagne son temps devant vos yeux

Au départ, cette production britannique de six épisodes apparaît comme un autre feuilleton, plaçant sa figure centrale, Louise (Simona Brown), dans une position extrêmement inconfortable. Maman divorcée, lorsque ses projets pour une soirée rare s’évanouissent, elle finit impulsivement par flirter avec un homme marié, David (Tom Bateman). Pas le meilleur jugement, peut-être, mais pas vraiment de mal.

Hélas, David s’avère être son nouveau patron dans le cabinet du psychiatre où elle travaille, et la tension entre eux ne fait qu’augmenter. De plus, Louise se lie progressivement d’amitié avec la femme apparemment parfaite de David, Adele (Eve Hewson), ce qui soulève des questions sur ce qui a gâché leur relation et sur une histoire troublée qui s’écoule (trop lentement dans les premiers épisodes) via une série de flashbacks taquins.

Des réponses attendent, cependant, et adaptées du livre de Sarah Pinborough, elles s’avèrent beaucoup plus intéressantes et inattendues que ne le suggère la configuration familière. Ce qui ressemble à une histoire d’infidélité avec une sorte d’ambiance inverse «Fatal Attraction» – c’est la femme qui pourrait être la harceleuse – prend son envol dans des directions imprévues et donne de véritables surprises. De plus, il y a le mystère des jours d’Adele dans un établissement de santé mentale.

Certes, on pourrait dire que le changement de ton sort un peu du champ gauche, mais c’est là que réside le plaisir. Heureusement, les performances aident à traverser les moments difficiles (ou devraient), avec Brown comme une femme ordinaire dans une situation étrange – se liant avec Adele, mais attirée par David – et l’intensité maussade de Bateman ressemblant à une version moderne d’un personnage extrait d’un roman de Jane Austen.