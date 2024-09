Critique de « Beetlejuice Beetlejuice » : la suite de Winona Ryder déçoit

Il est difficile de surestimer l’impact culturel du film de Tim Burton « Beetlejuice » de 1988. En fait, on a l’impression que le « bio-exorciste » aux cheveux sauvages incarné de manière mémorable par Michael Keaton a toujours existé, en particulier pour une partie de la génération Y qui a grandi avec cette comédie d’horreur déjantée. Le film a été un succès critique et commercial, donnant naissance à une série animée et, plus tard, à une comédie musicale à Broadway. Et aujourd’hui, 36 ans après que « Beetlejuice » a fait de Winona Ryder une star, une suite, « Beetlejuice Beetlejuice », arrive enfin dans les salles obscures.

L’idée d’une suite au film à succès a été évoquée depuis longtemps, avec des scripts commandés pour « Beetlejuice in Love » et « Beetlejuice Goes Hawaiian ». Mais il a fallu trois décennies pour que quelque chose se produise, et le moment culturel actuel exige une suite légale, étant donné l’appétit pour tout ce qui est nostalgique.

« Beetlejuice » revient là où nous avons commencé, à Winter River, dans le Connecticut (et dans l’au-delà, bien sûr). Le personnage emblématique de Ryder, Lydia Deetz, qui a défini le cool gothique excentrique de la génération X avec sa frange déchiquetée et son humour noir, est désormais une mère avec un emploi. Elle anime une émission de télévision paranormale intitulée « Ghost House » et, karmiquement, elle a du mal à élever une adolescente bougonne, Astrid (Jenna Ortega), qui lève les yeux au ciel en voyant le nouveau petit ami de maman, son producteur, Rory (Justin Theroux), qui est obsédé par le discours sensible de la thérapie.

Les femmes Deetz, dont la belle-mère de Lydia, l’artiste conceptuelle Delia (Catherine O’Hara), se réunissent à Winter River après la mort du père de Lydia. (Charles Deetz, joué dans le film original par Jeffrey Jones, est représenté dans une scène de mort particulièrement horrible en argile suite à un accident d’avion et une attaque de requin, et son personnage erre dans l’au-delà avec la tête et les épaules coupées.)

Si le film original est une comédie familiale déjantée sur la mort et l’immobilier, Beetlejuice tente d’aller un peu plus loin, en cherchant à trouver une résonance émotionnelle dans ce que signifie se connecter avec les morts. Astrid est une cynique qui refuse de croire aux fantômes, mais lorsqu’elle a l’occasion de visiter l’au-delà, elle saute dessus, simplement parce que son père décédé (Santiago Cabrera) lui manque. Lydia, tourmentée par des visions de fantômes et sentant la présence de Beetlejuice à proximité, a besoin de faire la paix avec ses hantises.

En parlant du vieux garçon, il a ses propres problèmes en bas, à savoir une ex-femme (Monica Bellucci) qui le traque sur son lieu de travail en lui lançant des regards noirs. Le rôle élégant mais mineur de Bellucci est révélateur de certains des problèmes systémiques qui affligent « Beetlejuice Beetlejuice », à savoir, trop de célébrités. Certains rôles ne sont rien de plus que des caméos glorifiés (Danny DeVito), tandis que d’autres semblent intégrés de force et distrayants de l’intrigue principale (Willem Dafoe dans le rôle d’un acteur mort devenu détective de l’au-delà dans le film noir).

Après une première heure qui semble quelque peu forcée et trop artificielle, « Beetlejuice Beetlejuice » se tient pendant un bref moment au milieu, et nous pouvons voir une partie de l’alchimie étrange et merveilleuse que Ryder et Keaton possèdent encore tout en incarnant ces personnages. Le film sombre ensuite dans un chaos agité et harcelé, alors que Burton et ses scénaristes « du mercredi » Alfred Gough et Miles Millar (Seth Grahame-Smith a un crédit « story by ») jettent des personnages, des monstres et des décors familiers dans un mixeur et le laissent éclater. Des vers de sable ! Des chants ! Du disco !

Regarder « Beetlejuice Beetlejuice » n’est pas une expérience désagréable, car il conserve un ton irrévérencieux familier et un aspect magnifiquement morbide et imaginatif. Le monde souterrain est particulièrement bien conçu, et le mélange de CGI et d’effets pratiques de Burton conserve une partie du charme de l’original.

Certaines qualités sont indéniables, comme la maîtrise du personnage par Keaton et l’esprit unique d’O’Hara. Ryder a le plus gros travail d’interprétation, faisant passer son personnage d’adolescente à mère, mais elle trouve son rythme dans la seconde moitié du film.

Mais il y a quelque chose d’un peu fade et fabriqué dans cette version, qui n’a pas la même esthétique suburbaine tordue et hyperréaliste que le chef décorateur Bo Welch a apporté à l’original, ainsi qu’à « Edward Scissorhands » de Burton. On ne sent pas qu’il s’agit d’un objet unique fabriqué à la main, mais plutôt d’un produit Hot Topic produit en masse pour une nouvelle génération. C’est un mélange de matériaux recyclés chargé et chaotique qui nous laisse simplement nous demander pourquoi nous avons pris la peine de faire revenir ce projet d’entre les morts en premier lieu.

Walsh est critique de cinéma au Tribune News Service.