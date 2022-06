Critique de « Beavis et Butt-Head Do the Universe »: rires dans l’espace

Le futur devient le présent dans « Beavis and Butt-Head Do the Universe », la comédie animée réalisée par John Rice et Albert Calleros, et diffusion sur Paramount+. L’année est 1998, et à travers un ensemble de circonstances incendiaires, les mécréants animés sans fin de MTV créés à l’origine (et toujours exprimés) par Mike Judge sont amenés à aider à concevoir une mission d’amarrage de la station spatiale de la NASA. Dans leur propre esprit, leur histoire est celle de « deux héros en quête de score ».

La mission échoue de manière spectaculaire, et Beavis et Butt-Head sont aspirés dans un trou noir (vous pouvez imaginer leur réaction à cette perspective), puis largués au Texas vers 2022. L’astronaute autrefois idéaliste Serena Ryan (Andrea Savage), avec qui le camarades avaient espéré se connecter, est maintenant un politicien cynique désireux de leur mort. Une version intelligente de l’univers alternatif de la paire tente de diriger les idiots vers un portail pour empêcher la destruction cosmique.