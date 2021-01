Critique de « Beautiful Something Left Behind »: les jeunes enfants et le traumatisme des parents perdus

Le décès d’un parent, à presque n’importe quel âge, laisse une trace, mais son effet sur les très jeunes enfants est particulièrement déroutant. «Beautiful Something Left Behind» est un documentaire simple et élégant sur des enfants confrontés à une perte aussi déchirante, dans un établissement conçu spécialement pour eux. C’est un endroit appelé Good Grief, une grande maison à clin du New Jersey (le film se concentre sur son emplacement à Morristown, l’un des deux de l’État). Lors d’une séance en tête-à-tête avec un membre adulte du personnel, un enfant essaie de donner des couleurs à ses sentiments. Le bleu et le rouge, dit-il, sont ce qu’il ressent quand il est «triste et vraiment en colère». Le film montre ensuite une séance de thérapie de groupe, avec des enfants de six à environ 10 ans partageant le style d’une salle de réveil.

Nous aimons penser que les enfants sont plus candides et expressifs émotionnellement que les adultes. Parmi les moments où cette image, réalisée par Katrine Philp, nous montre comment les enfants ont des visages courageux et essaient de dévier ce qu’ils ressentent réellement. C’est encore plus douloureux à voir que la tristesse manifeste d’un enfant. Il est également frappant de voir comment les enfants sont amenés à comprendre la manière dont certains parents ont atteint leurs objectifs. Vous pouvez frissonner quand on utilise un «mauvais médicament» pour décrire la cause de la mort de son père.