Critique de Barbie : le film de Greta Gerwig utilise une métaphore biblique surprenante

Dans un article de mai de Vogue, Barbie La réalisatrice et co-scénariste Greta Gerwig a comparé effrontément Barbie et Ken à Adam et Eve. « Barbie a été inventée en premier », a-t-elle déclaré. « Ken a été inventé après Barbie, pour redorer la position de Barbie à nos yeux et dans le monde. Ce genre de mythe de la création est à l’opposé du mythe de la création dans la Genèse.

La citation a retenu l’attention, en partie parce que Gerwig a déjà joué avec des thèmes théologiques dans son travail – notamment dans Dame Oiseau, dans lequel sœur Sarah Joan emprunte la sagesse de la philosophe et mystique Simone Weil pour conseiller sa charge titulaire. La comparaison Genesis ressemble un peu à une blague, du moins lorsqu’elle est appliquée aux poupées en plastique. Dans la Bible, Dieu crée le premier homme, Adam, à partir de la poussière du sol, puis l’assomme, lui prend une côte et en fait une compagne pour lui : Eve, la première femme. Ils vivent dans un monde parfait, le jardin d’Eden.

Dieu a un seul commandement pour ses créations : ils peuvent manger le fruit de n’importe quel arbre du Jardin sauf un, « l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal ». Naturellement, c’est ce qu’ils font. (C’est le premier échec de l’humanité dans le département « vous n’aviez qu’un travail ».) Immédiatement, ils réalisent qu’ils sont nus, et ils ont honte, et après avoir reçu une série de malédictions liées au travail (à la fois agricole et natal) ils sont envoyés dans le monde froid, dur et pas si paradisiaque.

Et c’est l’histoire de pourquoi la vie craint.

Bien que ce ne soit pas strictement l’histoire de Barbie – un film tout à fait délicieux et souvent drôle, soit dit en passant – il s’avère que Gerwig ne faisait pas que rire lorsqu’elle a évoqué le mythe de la création dans l’interview de Vogue. Barbie est en profondeur, et plus ou moins textuellement, une fouille étonnamment sage d’une interprétation du texte et de sa signification, ainsi que de la signification des Barbies en tant que produits de la culture, des guerres de genre et du féminisme plus largement. Vous savez, des trucs typiques de blockbusters.

Il y a une histoire de cinéastes qui parlent d’un grand jeu quand il s’agit de prendre des propriétés intellectuelles existantes (des personnages Marvel, par exemple, ou des suites de nostalgie) et de « dire quelque chose » avec eux. Parfois ça marche (voir Panthère noire ou Un voyou). Le plus souvent, il est, au mieux, assez superficiel ; considérer Huit de l’océan ou Capitaine Marvel ou, merveilleusement, Chatsque le réalisateur Tom Hooper a décrit comme étant sur les « périls du tribalisme ».

Barbie n’est pas le genre de propriété intellectuelle qui se prête naturellement aux réflexions cinématographiques et philosophiques. Mais entre les mains de Gerwig, avec son co-scénariste Noah Baumbach, c’est sournois et à peu près aussi subversif qu’un film peut l’être tout en étant produit par l’une de ses cibles (le fabricant de jouets Mattel, que le film peaufine sans relâche sur les Barbies et Kens abandonnés) et distribué par un autre (Warner Bros. Discovery, qui obtient un zinger habilement barbelé). Chargé de références cinématographiques du genre des fêtes sur la plage des années 60 aux ballets de rêve trippants des comédies musicales du milieu du siècle – et, euh, le chef-d’œuvre de Stanley Kubrick de 1968 2001 : L’Odyssée de l’espace — c’est une réalisation de souhaits cinéphile roulée dans la nervosité et couverte de pépites roses. Devrait Barbie être un succès retentissant, Mattel souhaitera peut-être reproduire son succès avec d’autres IP, mais il est difficile d’imaginer que de futurs films atteignent Barbieniveau d’ingéniosité pure, plutôt qu’une pure complaisance corporative.

Sur le 2001 point : Le film (comme l’une de ses bandes-annonces) commence au tout début, avec une scène extraite du film de Kubrick. Dans le sien, une tribu de singes dans un paysage préhistorique stérile apprend à fabriquer des outils, puis est soudainement confrontée à un monolithe rectangulaire géant, mystérieux et imposant. Dans Gerwig’s, un groupe de petites filles équipées uniquement de poupées et d’accessoires pour le thé sont soudainement confrontés à leur propre monolithe géant : une Barbie aux courbes généreuses, qui les incite à écraser leurs poupées ennuyeuses. En voix off, Helen Mirren annonce que, grâce à la création de Barbie puis à ses nombreuses itérations professionnelles (Docteur Barbie, Scientifique Barbie, Présidente Barbie, etc.), « tous les problèmes de féminisme et d’égalité des droits ont été résolus » dans le monde réel.

« Du moins, » dit-elle, alors que la foule ricane, « c’est ce que pensent les Barbies. »

Les Barbies vivent à Barbieland, un analogue du jardin d’Eden, où chaque jour est une journée ensoleillée et parfaite – en particulier pour notre héroïne, Barbie stéréotypée (Margot Robbie). Sa maison est une Barbie Dream House à Barbieland, où les Barbies dirigent tous les aspects du monde. Elle a un tas d’amis, tous nommés Barbie, et un petit ami nommé Ken (Ryan Gosling) qui traîne avec les autres Kens à la plage. Il n’est pas sauveteur, ni surfeur; son travail, insiste-t-il, est « plage ».

Un jour, au milieu d’une fête, Barbie se met soudain à penser à la mort, sans aucune raison (surtout parce que c’est une poupée en plastique et qui est, comme vous le savez probablement, pratiquement indestructible). Quand une tragédie frappe – je ne vais pas la gâcher – Barbie est obligée de quitter le paradis et d’aller dans le monde réel, et Ken fait du stop. Quand ils y arrivent, ils découvrent qu’ils sont soudainement gênés et conscients d’être regardés (la version de ce film d’Eve et Adam découvrant leur nudité). L’intrigue s’épaissit bientôt, car non seulement Barbie se rend compte que les femmes n’ont pas le même genre de position dans le monde réel que dans le sien, mais les hommes peuvent se moquer et faire des commentaires grossiers et des décisions stupides, et c’est juste un peu ce qu’ils font. Pendant ce temps Ken… découvre le patriarcat.

Je dois dire à ce stade que si Robbie est une excellente Barbie fiable, c’est Gosling qui vole absolument la vedette, en partie parce que le personnage de Ken est formidable et en partie parce qu’il s’est tellement engagé que le simple fait de le regarder bouger ses bras est en quelque sorte hystérique. Le visage de Gosling est juste un peu étrange, un peu asymétrique, et il réussit « gros doofus avec un gros visage doofus » et « idiot vaguement sinistre » avec un aplomb égal.

La découverte par Ken du patriarcat (qui semble avoir beaucoup à voir avec l’assujettissement des femmes et des chevaux, pour autant qu’il puisse en juger) est le moyen par lequel une sorte de péché originel s’infiltre dans Barbieland, bien qu’à la fin du film, il est clair que ce n’est pas une vision typiquement hollywoodienne du féminisme. Bien sûr, les Barbies ont été créées pour apprendre aux filles qu’elles pouvaient être n’importe quoi, mais qu’ont-elles fait d’autre ? (À la fin, nous apprenons que dans un monde vraiment idéal, les Barbies et les Kens vivraient en harmonie et sur l’égalité – et cela n’arrivera pas du jour au lendemain.)

Mais le chemin tracé par le film est plus qu’un peu théologiquement familier : un paradis perdu, détruit par la « connaissance » du « bien » et du « mal », et un chemin de retour vers la restauration (avec quelques réflexions supplémentaires sur le fait d’être créé dans un but par un créateur). Et il semble y avoir aussi une interrogation intégrée du récit de la Genèse. Vaudrait-il mieux, après tout, que Barbie et Ken continuent à vivre naïvement dans un paradis où Ken est juste « et Ken » et où tout le monde semble heureux tout le temps ? Ou est-ce que l’acquisition de connaissances sur le monde extérieur les a réellement rendus conscients de leur libre arbitre et les a équipés pour vivre une vie meilleure et plus épanouie ? C’est une question que certains théologiens ont abordée tout au long de l’histoire, et qui revient lorsque nous pensons à l’histoire : les âges d’or apparaissent souvent de cette façon parce que nous étions naïfs à propos de ce qui se passait » réellement » à l’époque, et non parce qu’ils étaient réellement meilleurs.

Permettez-moi de ne pas vous donner une mauvaise impression ici : Barbie est une réalisation impressionnante en tant que film et bien plus drôle que n’importe quelle comédie de studio dont je me souvienne dans l’histoire récente. Il y a des blagues parfaites sur tout, des talons aiguilles aux boys bands en passant par le fascisme et Matchbox Twenty; Je rigole encore à certains gags. Barbie n’est probablement pas pour les très jeunes enfants, bien que le spectacle puisse les engager, mais les préadolescents et plus trouveront quelque chose à aimer.

Pourtant, le plaisir et la réflexion peuvent aller de pair ; un blockbuster (ou une poupée) n’a pas besoin d’être stupide pour être amusant. La carrière de réalisateur solo de Gerwig jusqu’à présent (qui comprend Dame Oiseau et Petite femme) est un triomphe de la réimagination, une exploration de ce que signifie découvrir qui vous êtes et ne pas vous laisser façonner par la nostalgie et la sentimentalité tout en vivant avec un amour profond et réel. Qu’elle a réussi à insuffler les mêmes sensibilités à Barbie est quelque chose près d’un miracle. J’ai hâte d’aller le revoir.

Barbie sort en salles le 21 juillet.