Critique de ‘Baggio: The Divine Ponytail’: Dribbler à travers une carrière

Même le football est superficiel. Au lieu de s’attarder sur le terrain, la réalisatrice, Letizia Lamartire, passe aux amis et à la famille de Baggio qui regardent à la télévision. Chronologiquement mal réparti, le film court à travers des développements clés, tels que le rétablissement de Baggio d’une blessure ou un engagement à la méditation bouddhiste, et plus d’une fois brusquement avance de plusieurs années.

«Baggio: la queue de cheval divine», un biopic Netflix présenté comme «librement inspiré» par la vie du footballeur italien Roberto Baggio, se termine par un groupe de fans de l’athlète qui le salue et l’applaudit. Dans les clips de la vie réelle pendant le générique, un annonceur l’appelle «probablement le joueur le plus aimé du football italien». Cela montre à quel point le film est confus, car il ne révèle jamais comment ni pourquoi il est devenu aimé.

Les clichés deviennent une sorte de sténographie. Lors d’un dîner en 1985, Baggio (Andrea Arcangeli) informe ses parents et ses frères et sœurs qu’il a signé un contrat précieux. «Eh bien, vous pouvez me rembourser pour les fenêtres que vous avez cassées», se moque son père (Andrea Pennacchi), qui ajoute plus tard, «Même si vous gagnez plus, vous n’êtes pas meilleur que votre frère, qui se casse le cul à l’usine. . »