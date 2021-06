« Bad Tales » concerne les interactions misérables, parfois comiques, parfois tendres d’un groupe de familles dans un développement exurbain à la périphérie de Rome. Un narrateur introduit l’histoire avec un récit alambiqué de trouver le journal d’une jeune fille et de continuer à y écrire avec sa propre voix d’homme adulte. La chronique qui s’ensuit de la luxure, de l’envie, du dysfonctionnement et de la tragédie mêle de la même manière les perspectives des adultes et des enfants, avec un effet déroutant, parfois effrayant. Dans la brume et la langueur d’un été italien, trois ménages deviennent flous, chacun dominé par un père à la coupe de cheveux agressive. Ces pères ont tous des fils et des filles d’âge moyen dont les réveils sexuels maladroits sont perçus avec une prurit semi-nostalgique.

L’ambiance de « Bad Tales », le deuxième long métrage écrit et réalisé par les frères Damiano et Fabio D’Innocenzo, pourrait rappeler à certains téléspectateurs l’œuvre moindre de Todd Solondz. Les personnages sont des grotesques de la classe moyenne des banlieues, leurs efforts et leurs illusions sont traités avec un mélange de compassion et de mépris. À la fin, ils sont punis avec un sadisme qui enregistre soit la profondeur de leur horreur, soit la cruauté de l’univers.

Après avoir attrapé des poux dans la piscine d’un voisin, une fille a les cheveux coupés court et apparaît plus tard dans une perruque peu flatteuse. Sa mère l’amène à un rendez-vous de jeu avec un garçon extrêmement timide qui est censé l’infecter de la rougeole. Une fille un peu plus âgée est enceinte. Au moins deux garçons fabriquent des bombes dans leurs chambres. Aussi capricieux que puissent être ces enfants, leurs parents sont pires – de mauvaise humeur, vaniteux, égoïstes, compétitifs, sexuellement confus… Les situations déplaisantes sont jouées avec une sincérité impassible par les plus jeunes membres de la distribution et avec une intensité mal dirigée par leurs aînés. L’histoire est à la fois surmenée et sous-développée, avec des détails de l’intrigue potentiellement importants insuffisamment expliqués ou laissés de côté. Dans l’ensemble, le film est à la hauteur de son titre, mais peut-être pas de la manière dont les cinéastes l’avaient prévu. Mauvaises Contes

Non classé. En italien, avec sous-titres. Regardez à travers des cinémas virtuels.