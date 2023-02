Critique de “Baby Ruby”: Enfant Terrible

Dans les semaines qui suivent l’accouchement de Ruby, cependant, Jo éprouve un début de délires et de paranoïa. Ruby est un bébé qui a des coliques, et alors que Jo s’efforce de trouver des techniques apaisantes, elle oscille entre l’envie compulsive de protéger le bébé et la sensation inconfortable de rechigner à son existence.

Il était autrefois considéré comme tabou de même suggérer que la nouvelle maternité n’était pas que des combinaisons ensoleillées et des mobiles arc-en-ciel, et “Baby Ruby” arrive sur une vague bienvenue de films contemporains explorant comment les joies de l’éducation des enfants peuvent se mêler à la misère.

Pourtant, le film, réalisé par Bess Wohl, omet souvent de nous parler de ces états émotionnels plutôt que de les montrer. Nous apprenons que Jo est un maniaque du contrôle uniquement à travers des querelles avec la mère autoritaire de Spencer (Jayne Atkinson) et des discussions avec son nouveau copain (Meredith Hagner, une émeute offrant un répit à la morosité). Le flair visuel rétro, comme les coupes répétées et les effets de miroir, ajoute un certain intérêt esthétique à la spirale de Jo. Mais “Baby Ruby” gémit à peine, et encore moins crie.

Non classé. Durée : 1h29. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Amazone, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.