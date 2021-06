Critique de ‘Awake’ : les yeux grands ouverts

La privation de sommeil est courante de nos jours. Un film catastrophe dans lequel la maladie se propage tellement qu’elle devient un événement d’extinction – parce que rester éveillé entraîne l’épuisement, des capacités cognitives altérées, la folie et, finalement, la mort – ressemble à un cauchemar éveillé plausible pour de nombreux téléspectateurs. C’est une prémisse intrigante que « Awake » gaspille rapidement et fatalement.

Cela arrive sans prévenir : toute l’électronique cesse soudainement de fonctionner et personne ne peut plus s’endormir. Il ne faut que quelques jours à la civilisation pour aller au pot, avec les sacs de saleté tatoués obligatoires et les criminels libérés errant dans les rues désolées.