Critique de ‘Attachment’: Demon Lover

Se mettre en couple peu de temps après s’être rencontré pourrait mettre à rude épreuve toute relation, mais “Attachment” remue le piment supplémentaire de la possession démoniaque. Dans l’histoire surnaturelle compacte de Gabriel Bier Gislason, Maja (Josephine Park) et Leah (Ellie Kendrick) emménagent dans l’appartement londonien de Leah peu de temps après une rencontre mignonne dans une bibliothèque danoise. Leur seule voisine est la mère de Leah, Chana (Sofie Grabol), dont l’extrême protection allume un fusible de terreur à combustion lente.

Leah souffre d’étranges convulsions et d’états de fugue, et Maja commence à se disputer avec Chana, une femme au foyer juive orthodoxe, sur la meilleure façon de prendre soin d’elle. La suspicion mutuelle mijote alors que Maja entend des grincements dans la nuit et trouve les habitudes de Chana particulières, bien qu’une séquence bienvenue d’humour léger permette à toute l’histoire de garder un pied dans les eaux de la comédie romantique. (Par hasard, ce film arrive peu de temps après une entrée récente et plus effrayante dans l’horreur de dybbuk, “L’offrande”.)