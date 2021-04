Un tigre, un homme italien miniature, une fille gigantesque, un poisson avec des pattes, une boule de poils rose et un demi-reptile rousse entrent dans Manhattan. C’est la configuration de «Arlo the Alligator Boy», une comédie musicale hyperactive destiné aux enfants sur Netflix. Le punchline est que le service de streaming a déjà donné son feu vert à une retombée sur ce tyke vert chipper pour une série de 20 épisodes.

Notre saga commence lorsque le berceau du bébé Arlo dérive des égouts de l’hôpital Bellevue vers les marais de la Louisiane, où il est élevé par une femme recluse jouant au banjo (exprimée par Annie Potts) et une grenouille qui pète. Lorsqu’un traumatisme similaire est arrivé au pingouin dans «Batman Returns», il a décidé d’assassiner tous les fils aînés de Gotham. Arlo, toujours heureux, préfère acheter une glace à tout le monde. Il chante le chemin du retour dans une série de ballades enfantinement entraînantes, répétitives à la fois dans le thème (c’est OK d’être bizarre!) Et les paroles (les personnages veulent «plus, plus, plus» et s’engagent à «suivre, suivre, suivre»).