Critique de ‘American Traitor: The Trial of Axis Sally’

Réalisé par Michael Polish à partir d’un scénario de polonais, Vance Owen et Daryl Hicks, «American Traitor: The Trial of Axis Sally», une version fictive de son histoire, a été produit par Meadow Williams, qui joue Gillars. Le film commence par son arrestation en Allemagne après la guerre. Gillars est extradé vers Washington et inculpé de nombreux chefs d’accusation de trahison et de complot. Son cas est abandonné sur les genoux de l’avocat bourru James Laughlin, joué, enfin, bourru par Al Pacino.

Alors que l’affaire passe au procès, le film mêle des flashbacks détaillant la carrière nettement non brillante de Gillars en Allemagne, de la rencontre avec un condescendant Joseph Goebbels à l’élaboration de stratégies de chambre avec son amant, qui est également son producteur de radio. Williams incarne Gillars en tant que biscuit dur pas particulièrement intelligent ou sympathique faisant ce dont elle a besoin pour «survivre». L’argumentation véhiculée à la fois par la performance et le script est faible.

C’est un film laborieux et finalement exaspérant et sans engagement. Ses plaidoiries spéciales sont partout sur la carte. Et pour les faire, les cinéastes déforment la vérité; par exemple, déformer une célèbre citation d’Ernest Hemingway sur la nature de la guerre pour la rendre spécifique à la Seconde Guerre mondiale. Si Mildred Gillars a une histoire qui vaut la peine d’être racontée dans un long métrage, ce n’est pas ça.

