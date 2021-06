Critique de « America: The Motion Picture »: In Bros We Trust

Deux nuits avant de signer la déclaration d’indépendance, George Washington a lancé une rage de célébration où le père fondateur de l’Amérique aurait sonné un onglet bar équivalent à 17 253 $. Notre nation a commencé avec une gueule de bois, un fait trop factuel pour être inclus dans « America: The Motion Picture » (en streaming sur Netflix), un dessin animé torride et agressivement inepte qui fait basculer l’oiseau – à la fois à l’écran et sur le plan thématique – vers une tension de patriotisme qui insiste sur le fait que les propriétaires d’esclaves qui ont créé ce pays étaient des héros sobres dont la vision de la démocratie reste sans faille, mon frère. « C’est pourquoi nous établissons les règles, bébé ! » beugle Samuel Adams (exprimé par Jason Mantzoukas) après un stand de baril. Ici, être un homme blanc privilégié en Amérique est enivrant, une vérité non moins fictive que de regarder Paul Revere gagner une course de rue inspirée de « Fast and Furious » qui va « un quart de mule à la fois ».

Cette farce sacrilège, réalisée par Matt Thompson et écrite par Dave Callaham, s’ouvre avec Abraham Lincoln (Will Forte) se faisant arracher la gorge par le renégat (et loup-garou) Benedict Arnold (Andy Samberg). Esquivons une description des flatulences sur le lit de mort de Lincoln et passons à l’intrigue où le rendez-vous du bal de Lincoln George Washington (Channing Tatum, parfaitement himbo-esque) jure de se venger de la «police amusante», alias King James (Simon Pegg), qui a construit un dirigeable qui mettra en sachet les Yanks fratty dans la soumission. Ce qui suit est un envoi tapageur de l’identité du pays. Les aigles crient. « L’oiseau libre » gémit. Paul Bunyan boxe Big Ben. Et en clin d’œil aux classes d’histoire mal informées de l’Amérique, Washington bégaie également son objectif de faire « quelque chose au sujet de la fiscalité ?

La prémisse à une blague entraîne un mal de tête au moment où nous voyons Washington imprégner Martha (Judy Greer) lors d’un montage qui comprend Old Faithful et un marteau écrasant une tarte aux cerises. Louchez fort, et le dynamisme et les pectoraux de la première dame pourraient bien être une satire de la féminité idéale. Moins subtiles sont les arnaques effrontées du film de « Star Wars » et « The Avengers », et l’inclusion d’un Thomas Edison (Olivia Munn) réinventé, maintenant une immigrante chinoise qui existe pour lever les yeux au ciel. En fin de compte, Edison décide que le pays vaut la peine d’être défendu de toute façon. Est-ce? La fin fictive n’est pas sûre – et la vraie fin n’a pas encore été écrite.

Amérique : le film

Non classé. Durée : 1 heure 38 minutes. Regarder sur Netflix.