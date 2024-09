Alors que « All Shall Be Well » de Ray Yeung s’ouvre, la caméra en mouvement doux observe les routines affectueuses d’un couple de lesbiennes de Hong Kong dans la soixantaine, Angie (Patra Au Ga Man) et Pat (Maggie Li Lin Lin), en même temps. il semble caresser leur vie commune de quatre décennies comme un tissu précieux. Ils se promènent dans les bois, passent du temps avec leur communauté d’amis, font leurs courses au marché fermier bras dessus bras dessous et organisent de grands repas joyeux avec le clan élargi de Pat, pour qui ils sont bien plus que de simples sorties. « Tante » Angie ne pouvait pas être plus proche des enfants adultes du frère de Pat, Shing (Tai Bo), et de sa femme, Mei (Hui So Ying) : elle les a aidés à les élever lorsque les temps étaient durs pour cette famille.

Il y a cependant une grande différence entre être une famille et, après une perte, rester une famille. Lorsque Pat meurt subitement, Angie, démunie, se retrouve dans une situation qui la met en désaccord avec la famille de Shing, dont la gestion de leur chagrin commence à ressembler beaucoup à une discrimination insensible. Avec patience et intelligence émotionnelle, le scénariste-réalisateur Yeung, dont les quelques longs métrages (« Suk Suk », « Front Cover ») mettent en lumière la vie des homosexuels à Hong Kong, explore une autre histoire tranquillement déchirante sur les types de batailles pour le respect et l’acceptation. que vivent les couples homosexuels.

Si l’on a besoin d’un point pratique à retenir de cette douleur d’un film, c’est celui-ci : rendre les choses officielles. Presque immédiatement, il y a un désaccord sur un enterrement sur lequel Angie n’a aucun pouvoir légal parce qu’elle et Pat ne se sont jamais mariés. Mei et Shing rejettent avec désinvolture l’insistance d’Angie sur le fait que Pat voulait que ses cendres soient dispersées en mer, tenant plutôt compte des conseils de leur diseuse de bonne aventure, organisant un rituel traditionnel et un internement dans un columbarium. Le rictus déchirant de douleur sur le visage déchu d’Angie lors de la cérémonie, seulement un parmi tant d’autres à travers la performance émouvante de Patra, en dit long : une combinaison de désillusion face à la séparation qu’elle ressent d’avec une famille qu’elle pensait connaître et de honte de ne pas pouvoir honorer. les souhaits de son proche.

Les choses empirent lorsqu’Angie apprend que Pat n’a pas fait de testament, déclenchant une bataille successorale pour l’appartement qui était au nom de Pat, ce qui pourrait expulser Angie de la maison qu’elle et son partenaire de vie ont construite. Les difficultés financières de la famille de Mei et Shing viennent compliquer le scénario : leur fils Victor (Leung Chung Hang) veut fonder une famille avec sa petite amie, tandis que sa fille Fanny (une excellente Fish Liew Chi Yu), lésée par les circonstances, veut quelque chose de plus grand que l’espace exigu qu’elle partage avec ses deux enfants et un mari qu’elle tolère à peine. Le fait qu’aucune des relations amoureuses des enfants (et encore moins celles de leurs parents) n’est aussi forte que celle de leur tante avec Pat rend le message envoyé encore plus froid, comme si le gain économique d’un oubli l’emportait naturellement sur le bien par un lien durable.

Alors que « All Shall Be Well » se déroule, Yeung laisse entendre qu’il n’a aucune utilité pour les grands traits méchants, avec les performances de Tai Bo et Hui – pincés et distraits – aidant à établir la triste réalité que le chagrin mélangé au besoin n’admet pas toujours. un espace pour que les gens se sentent charitables. Le récit est juste assez discret pour nous laisser également voir qu’Angie ne combat pas seulement des personnes qu’elle connaît intimement depuis des années, mais aussi une société inégale qui permet au rêve de plus en plus impossible d’accéder à la propriété entre êtres chers.

Angie traverse beaucoup de choses et avec une admirable réserve de force (vous ne vous sentirez jamais plus heureux qu’un personnage ait de si bons amis), mais le pire est que toute cette expérience l’amène à remettre en question ce sur quoi elle devrait s’appuyer. le plus : là où le cœur de Pat était tourné vers elle. C’est un endroit tranquillement bouleversant où se rend « All Shall Be Well », dans lequel un temps de consolation se transforme en de petites questions de consolation.