Compte tenu du riche matériel d’archives au bout des doigts des producteurs, le réalisateur Ken Rodgers aurait facilement pu renoncer à l’éblouissement éblouissant et créer un film fascinant sur la bataille de Davis avec la ligue, qui a aidé à transformer des franchises NFL extrêmement lucratives en mercenaires de ville qu’ils sont devenus. grâce à ces efforts.

Dans l’état actuel des choses, les versions numériques effrayantes de Rozelle et Davis servent de distraction flagrante et inutile, à moins que vous ne vouliez vraiment que votre histoire de football soit mélangée à une version moins chère de la technologie qui a donné vie à Peter Cushing dans « Rogue One: A Star Histoire de guerres. » En termes de football, c’est comme exécuter un jeu de tour sans aucune raison.

Présenté en première la semaine précédant le Super Bowl, le documentaire est par ailleurs une fenêtre particulièrement appropriée sur la puissance financière que la NFL possède en tant que sport le plus populaire aux États-Unis.

Davis et Rozelle ont tous deux commencé dans le football professionnel à ses débuts, avant la fusion des ligues américaine et nationale et l’introduction du Super Bowl. Davis a continué à contrôler les Raiders, inculquant une attitude impitoyable digne de son logo pirate qui embrassait l’intimidation, fonctionnant à une époque où les normes de ce qui constituaient des coups sales et une rugosité excessive étaient considérablement plus laxistes.