Critique de “Aftershock”: une ode émouvante à la famille noire

Il est impossible de contourner à quel point il est terriblement triste de regarder “Aftershock”, le nouveau documentaire des réalisatrices Paula Eiselt (“93Queen”) et Tonya Lewis Lee. Après tout, il met en lumière la mort tragique de deux mères noires à New York décédées des suites de complications liées à l’accouchement – Shamony Gibsonen 2019, et Ambre Isaacen 2020 – laissant derrière eux de jeunes enfants, des partenaires, des familles et des communautés anéanties par le chagrin.

Mais à côté du désespoir, il y a aussi la lumière dans ce documentaire. La partenaire de Gibson, Omari Maynard, et sa mère, Shawnee Benton Gibson, une assistante sociale médicale ayant une formation en activisme de justice reproductive, pleuraient leur perte depuis un an et demi lorsque Maynard a contacté le partenaire nouvellement endeuillé d’Isaac, Bruce McIntyre. Les deux hommes se sont rapidement regroupés avec Benton Gibson et d’autres pour organiser le changement.