Critique de « A Taste of Hunger »: une poursuite incessante de la perfection

La cuisine au cœur du drame danois « A Taste of Hunger » n’a rien de la chaleur de la cuisine maison ou des dîners joviaux. Des lumières bleues froides éclairent les employés du restaurant alors qu’ils préparent des huîtres et des citrons fermentés. Le restaurant, baptisé Malus, en référence au genre des pommes, le fruit défendu originel, semble conçu avec un minimalisme qui frise le brutal.

Dans le drame danois « A Taste of Hunger », l’infidélité et l’ambition inflexible menacent de faire dérailler la relation entre un couple marié de restaurateurs.

Dans les séquences actuelles, le couple fait face à une crise après qu’un homme qu’ils croient être un critique Michelin se soit vu servir un ingrédient gâté dans leur restaurant. Carsten est le chef cuisinier de Malus et Maggie est tombée dans un rôle de soutien, élevant leurs enfants et gérant les affaires. Et c’est Maggie qui se donne pour objectif de retrouver le restaurant déçu, déterminée à obtenir une deuxième chance lors d’une critique étoilée. Mais la quête de Maggie est compliquée par l’émergence de Frederik (Charlie Gustafsson), un homme avec qui elle a déjà eu une liaison. Sentant la fragilité du couple, Frederik est déterminé à tourner leur crise à son profit.

Le réalisateur Christoffer Boe s’efforce d’équilibrer la dramaturgie trop mûre de l’histoire avec des images qui restent cool même dans le feu de l’action. Il montre l’architecture dépouillée de Copenhague et la stérilité quasi médicale du restaurant, soulignant l’ordre géométrique du monde que Carsten et Maggie sèment la pagaille. L’effet est un film qui ne ressemble en rien à la pièce maîtresse du menu Malus – un hot-dog fait avec des ingrédients élevés.

Un avant-goût de la faimr

Non classé. En danois, avec sous-titres. Durée : 1h44. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.