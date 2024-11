Comme le dit le proverbe, vous pouvez choisir vos amis, mais vous ne pouvez pas choisir votre famille. Mais que se passe-t-il lorsqu’un membre de la famille est aussi un ami, même s’il est aussi aimant et magnétique qu’exaspérant et inapproprié ?

« A Real Pain », la comédie dramatique vaguement autobiographique et magnifiquement observée du scénariste-réalisateur-star Jesse Eisenberg, jette un regard touchant sur cette dynamique familiale alors que les cousins ​​mal assortis David (Eisenberg) et Benji (Kieran Culkin) se rendent en Pologne pour visiter la maison d’enfance de leur grand-mère bien-aimée et récemment décédée, Dory, une survivante de l’Holocauste.

Le voyage des cousins ​​– qui commence par une visite guidée du patrimoine juif de Varsovie et de Lublin, après quoi ils se séparent vers le lieu de naissance rural de Dory – couvre autant de territoire émotionnel que physique. Bien que les visites touristiques puissent, à première vue, ressembler à un moyen de réunir David et Benji pour des retrouvailles bien nécessaires mais inévitablement lourdes, Eisenberg mélange habilement les brins de l’histoire de manière sombre, amusante, émouvante et combustible.

Mais c’est la création de Benji qui prouve le secret du film ; c’est l’un des personnages les plus vivants et les plus convaincants que vous verrez à l’écran cette année. Culkin, dans le meilleur tournant de sa carrière, se lance dans le rôle avec un mélange remarquable d’exubérance et de pathos.

Un gars sans gouvernail et sporadiquement instable qui a touché le fond après la mort de sa grand-mère (et a réagi de manière drastique), le Benji non filtré est aussi la vie de la fête : un derviche tourneur F-bombing, au diable les règles, qui peut charmer le pantalon. un agent de la TSA, s’envoyer allègrement une brique d’herbe (en Pologne, rien de moins) ou transformer une séance photo sobre en une expérience théâtrale dynamique.

Mais parfois, il y a une tendance défensive et légèrement cruelle dans son comportement qui peut éclipser ses meilleurs anges (qui sont nombreux) et tester la bonne volonté de ceux qui l’entourent.

Dans ce cas, cela inclut principalement le sérieux David, un vendeur de publicité numérique et un père de famille dévoué souffrant d’un trouble obsessionnel-compulsif contrôlé et d’un faible seuil d’embarras, ce dernier que Benji teste à plusieurs reprises. Benji pense peut-être que David est trop serré – et c’est peut-être le cas – mais Benji l’est aussi, mais de manière différente, moins ouverte.

Les natures complémentaires des cousins ​​les ont peut-être liés dans leur jeunesse, et un amour authentique et durable demeure clairement. Mais en tant que compagnons de voyage adultes, leur dynamique de longue date crée trop souvent plus de stress que de camaraderie. Lorsque, dans l’un des nombreux échanges intéressants du film, David dit succinctement à Benji : « Vous éclairez une pièce et ensuite, vous vous foutez de tout ce qu’elle contient », vous vous demandez depuis combien de temps il attend pour dire cela.

Les autres membres du groupe de tournée sont également soumis aux hauts et aux bas de Benji : Marcia, divorcée et mélancolique (Jennifer Grey, un plaisir) ; Eloge, survivant du génocide rwandais et converti juif (un poignant Kurt Egyiawan) ; Mark (Daniel Oreskes) et Diane (Liza Sadovy), mariés d’âge moyen ; et leur guide livresque James (Will Sharpe, dans un joli revirement par rapport à son rôle énigmatique dans « The White Lotus »), un non-juif britannique fasciné par l’histoire juive.

Kurt Egyiawan, à gauche, Will Sharpe, Kieran Culkin et Jesse Eisenberg dans le film « A Real Pain ». (Photos de projecteur)

La bande géniale ne peut s’empêcher d’être attirée par le chaleureux et exubérant Benji – Marcia, en particulier, trouve en lui une oreille attentive – jusqu’à ce qu’il s’effondre à propos des Juifs voyageant en première classe dans un train polonais (« Il y a quatre-vingts ans, nous auraient été parqués à l’arrière de ces choses comme du bétail ») ou ce qu’il considère comme le partage d’informations invasif de James dans un cimetière sacré. Il laisse les autres stupéfaits et David mortifié jusqu’à ce que le nuage d’orage passe et qu’il redevienne lui-même enjoué et bavard. Mais nous pouvons voir les failles croissantes dans l’armure de Benji à chaque revers qui passe.

Malgré tous les lieux historiques saisissants que les touristes explorent (rehaussés par la cinématographie vibrante de Michal Dymek), rien n’est plus frappant que la visite du groupe au camp de concentration de Majdanek, à la périphérie de Lublin. Avec une révérence feutrée (la splendide bande-son du film, lourde de Chopin, est ici silencieuse), James les escorte à travers les chambres austères et horribles de l’enceinte, accompagnés des fantômes de ses innombrables victimes.

La séquence cristallise l’avertissement initial de James selon lequel il s’agirait d’une tournée sur la douleur et, bien qu’Eisenberg en tant que cinéaste ne s’attarde pas sur ce site déchirant, elle a un effet démesuré sur l’action, ainsi que sur les émotions de chacun, en particulier Celui de Benji.

L’arrivée éventuelle des cousins ​​dans la maison que grand-mère Dory a laissée derrière elle pour échapper aux nazis est traitée d’une manière non sentimentale mais aussi crédible et profondément touchante, avec une touche douce qui sert bien l’arc de la relation en montagnes russes entre David et Benji.

Si vous savez (et maintenant vous le savez) que l’humble maison vue ici est la même que celle que la grand-tante d’Eisenberg a fui en 1939, cela ajoute une étrange touche de vraisemblance à la scène déjà résonnante.

Bien que Culkin reparte avec le film, Eisenberg donne l’une de ses meilleures et plus sincères performances (son célèbre style de discours urgent est en grande partie intact) en tant qu’homme qui a fini par apprécier les responsabilités de la vie mais qui a peut-être perdu une partie de lui-même dans le processus. La scène du restaurant dans laquelle David, en la brève absence de Benji, révèle en larmes à leurs compagnons de tournée inquiets tout un éventail de sentiments profonds à propos de son cousin en difficulté est à couper le souffle.

Dans une continuité par rapport à son premier long métrage de scénariste-réalisateur, « Quand vous aurez fini de sauver le monde » de 2022, Eisenberg se présente ici comme une voix distinctive, dotée d’un sens visuel aiguisé, d’une capacité magistrale à jongler avec les tons et d’un sens inné du timing. et le rythme.