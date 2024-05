Critique de A Mad Max Saga : Cette histoire d’origine est remplie d’explosifs : NPR

basculer la légende Jasin Boland/Warner Bros.

Neuf ans après la sortie de Mad Max : Fury Road, il n’est pas trop tôt pour le qualifier de l’un des plus grands films d’action hollywoodiens jamais réalisés. Nous avons peut-être déjà vu tous les éléments dans les précédents Mad Max films : le décor post-apocalyptique et le guerrier de la route affligé de chagrin, pris dans un autre derby de démolition dans le désert. Mais le réalisateur George Miller ne les avait jamais mélangés avec autant d’enthousiasme soutenu ou de pure verve.

L’une des plus belles surprises du film était que Max lui-même, joué par Tom Hardy, n’était même pas son meilleur personnage. Cet honneur est revenu au brillant et maussade Imperator Furiosa, interprété par une stupéfiante Charlize Theron dans l’une de ses meilleures performances.

Un personnage aussi inoubliable était destiné à refaire surface, et maintenant Miller nous offre un prequel intitulé Furiosa : Une saga Mad Max. Cependant, Mad Max lui-même est introuvable ; c’est l’histoire d’origine de Furiosa. Tout commence dans une oasis luxuriante, appelée Green Place, située quelque part dans le désert, où Furiosa, une jeune fille interprétée par Alyla Browne, a grandi dans une société secrète composée majoritairement de femmes.

Mais un jour, des maraudeurs à moto envahissent la Place Verte et kidnappent Furiosa. Sa mère, interprétée par Charlee Fraser, la suit à sa poursuite et réussit brièvement à la récupérer. Sachant qu’ils seront probablement à nouveau capturés à tout moment, la mère de Furiosa lui tend une graine provenant de leur maison, la Place Verte, et lui dit de la garder soigneusement.

Effectivement, la tragédie frappe peu de temps après, laissant Furiosa désespérée non seulement de se libérer, mais aussi de se venger de ses ravisseurs. Sa cible principale est le chef du gang de motards, Dementus, joué par un Chris Hemsworth menaçant, qui semble aimer jouer une grande personnalité dans autre chose qu’un film de Thor pour changer.

L’intrigue s’épaissit à partir de là. Dementus forge une alliance contre nature avec le méchant seigneur de guerre Immortan Joe, que Furiosa affrontera plus tard dans Route de la fureur. Ce film raconte une histoire impitoyablement tendue et concise, qui se déroule sur quelques jours haletants et qui maintient un élan extraordinaire du début à la fin.

Le film Furiosa, en revanche, se divise en cinq chapitres, s’étalant sur plus d’une décennie, et s’enlise parfois dans l’intrigue. En termes simples, Furiosa attend son heure, se faisant passer pour un garçon travaillant dans le garage automobile d’Immortan Joe. Au moment où Anya Taylor-Joy entre en fonction, Furiosa est devenue une mécanicienne de talent et une conductrice talentueuse. et un combattant puissant – prêt à affronter Dementus, Immortan Joe et tous ceux qui pourraient se mettre en travers de son chemin.

Cela marque le début de la séquence la plus palpitante du film, dans laquelle Furiosa s’échappe de la citadelle d’Immortan Joe en se cachant dans un énorme camion. Le chauffeur est un homme nommé Praetorian Jack, interprété par l’excellent Tom Burke, avec qui Furiosa s’associe. Peu de temps après, le camion est attaqué, par qui et pour quelle raison, honnêtement, je ne m’en souviens plus, mais cela n’a pas d’importance : ce qui compte, c’est que nous assistions à une course-poursuite à grande vitesse dans un véhicule. Mad Max film, et Miller est entièrement dans son élément.

Comme d’habitude, il intensifie l’action des véhicules jusqu’à des extrêmes ridicules, avec des cascades follement acrobatiques qui semblent inspirées de tout, de Buster Keaton aux Looney Tunes. Même dans les moments où le CGI semble un peu évident, le chaos est mis en scène et filmé avec le genre de cohérence heureuse que l’on voit rarement dans un blockbuster hollywoodien. Alors que la caméra se précipite dans et autour du camion et que les battements de tambour résonnent sur la bande sonore, Furiosa s’impose pleinement en tant que héros d’action, lançant de la dynamite une minute et grimpant sur le camion pour repousser un attaquant la minute suivante.

La véritable star de « Furiosa : A Mad Max Saga » est le monde post-apocalyptique lui-même, avec ses dunes orange brûlé et ses imposantes citadelles du désert.



Taylor-Joy n’a jamais joué un rôle aussi exigeant physiquement auparavant – peu d’acteurs l’ont fait – et elle relève le défi de front. Pour autant, je ne l’ai pas toujours achetée en tant que Furiosa, ou du moins la Furiosa que je pensais connaître. Route de la fureur. Taylor-Joy a ici un sang-froid qui semble très différent de l’intensité ardente qui a rendu la performance de Theron si spectaculaire. Il y a aussi quelque chose qui manque dans le script : bien que la motivation de vengeance de Furiosa soit tout à fait plausible, quelque chose dans son arc semble un peu trop bien psychologiquement pour vous saisir ou vous déranger comme il est censé le faire.

En fin de compte, la plus vraie star de Furiosa : Une saga Mad Max est le monde post-apocalyptique lui-même, avec ses dunes orange brûlé et ses imposantes citadelles du désert. Miller a dit qu’il y en avait d’autres Mad Max des films en magasin, et une partie de moi espère qu’il n’arrêtera jamais d’en faire ; plus il revient dans ce paysage imaginaire, plus il devient réel.