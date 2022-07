Critique de “A Love Song”: Quand aller de l’avant signifie regarder en arrière

Encadrée par des montagnes vertigineuses et un lac étincelant quelque part dans le sud-ouest du Colorado, une femme (Dale Dickey), nerveuse et altérée, attrape des écrevisses et attend dans son petit camping-car l’arrivée d’une personne spéciale. La femme est Faye et, comme Lito (Wes Studi), l’ami d’enfance qu’elle espère répondra à son invitation, elle est veuve depuis longtemps. Peut-être que lui aussi est prêt pour de la compagnie. Lent, doux et discret, “A Love Song”, le charmant premier long métrage de Max Walker-Silverman, parle de désirs et de besoins de fin de vie qui ne disparaissent jamais complètement. Construisant des personnages solides à partir de simples bribes d’informations (Faye était autrefois un pilote de brousse, Lito un musicien), les deux protagonistes embrassent un scénario (par le réalisateur) rempli de longs silences et de gros plans recherchés. Des chansons country plaintives s’échappent du transistor de Faye alors qu’elle étudie les espèces d’oiseaux le jour et les constellations la nuit – des scènes qui nous disent que ce n’est pas quelqu’un qui existe simplement. Elle vit et apprend.

De temps en temps, des visiteurs divertissants se promènent dans le camping de Faye – des voisins amicaux avec une invitation à dîner, des vachers autochtones avec une demande inhabituelle – leurs intrusions fantaisistes ajoutant de la saveur à une histoire inflexible. Cependant, nous comprenons bientôt que plus d’un type d’amour est célébré dans ce titre, y compris l’affection du réalisateur pour son pays d’origine, ses grands espaces et ses âmes errantes. Dans Faye et Lito, Walker-Silverman honore un certain type d’archétype occidental, résilient, insubmersible et sans attache. Cette robustesse se retrouve dans la simplicité du régime alimentaire et des routines quotidiennes de Faye, autant que dans les clichés patients d’Alfonso Herrera Salcedo de plantes à fleurs traversant la terre desséchée.