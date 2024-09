Le scénariste et réalisateur Aaron Schimberg dévoile les bandages qui entourent la transformation faciale expérimentale d’un New-Yorkais fragile et anxieux dans l’étrange, drôle et superbement interprété « A Different Man », avec Sebastian Stan dans le rôle principal. Ce film fantastique de cauchemar rappelle Rod Serling dans ses plus beaux moments de folie, mais il s’inspire également de repères cinématographiques de différentes décennies spécialisées dans les divertissements déstabilisants : le film d’horreur noir des années 1930 et 1940, la comédie névrotique des années 1970 et les films indépendants bruts des années 1980 sur la vie urbaine.

Avec ses sensibilités décalées, « A Different Man » s’inscrit dans la curiosité constante de Schimberg pour la fragilité de l’identité. Si vous avez vu son film de 2019, « Chained for Life », qui traite des vanités qui troublent le tournage d’un film de savant fou à petit budget avec un casting d’acteurs handicapés, vous savez à quel point Schimberg peut être sensible aux snobs et aux microagressions du quotidien. Et en tant qu’étudiant de tous les types de cinéma, Schimberg s’assure d’ajouter une couche supplémentaire : la façon dont la culture joue un rôle énorme dans la façon dont nous percevons les autres et interagissons avec le monde.

Lorsque nous rencontrons Edward (Stan), un homme réservé avec de graves malformations faciales, sa vision de l’existence est plutôt résignée : le monde le voit comme une bizarrerie et il se comporte comme quelqu’un relégué au second plan. Bien qu’il travaille comme acteur (il a un rôle dans une vidéo de formation enseignant aux employés comment se comporter avec des collègues « au visage différent » (c’est aussi amusant et embarrassant que cela puisse paraître)), il n’est même pas certain qu’Edward se considère comme un artiste. Son travail pourrait aussi bien être celui d’un type seul dans un appartement sombre, avec un trou taché, percé et qui s’agrandit rapidement dans son plafond pour un collègue irritant.

Mais soudain, il reçoit une attention encourageante, voire séduisante, de la part d’Ingrid, sa nouvelle voisine au regard perçant (la révélation de Renate Reinsve, La pire personne du monde), une dramaturge autoproclamée qui n’a encore rien écrit. Edward poursuit en privé une procédure médicale révolutionnaire qui reconfigurerait son visage et renverserait le scénario de sa vie. Dans le monde de Schimberg, tout le monde est tellement soucieux de la culture que même le médecin d’Edward dit : « Vous ferez peut-être partie d’un documentaire un jour. »

Une nuit douloureuse, Edward découvre à quel point le traitement fonctionne lorsque son visage commence à tomber en amas gluants et sanglants, révélant dans le miroir quelqu’un qui ressemble à… eh bien, Sebastian Stan. Tout aussi rapidement, Edward saute sur l’occasion de se faire réviser, se faisant appeler « Guy » le lendemain auprès du concierge de son immeuble, qui ne le reconnaît pas, et l’informant allègrement qu’Edward est mort.

Adam Pearson, à gauche, et Sebastian Stan dans le film « A Different Man ». (Matt Infante / A24)

Schimberg ne perd pas de temps avec ce changement de cap, sautant au moment où Guy est désormais un agent immobilier de haut vol avec un appartement chic, une aventure au bureau et sa beauté « d’homme doux » placardée partout sur les publicités élégantes de l’entreprise. Mais un jour, il remarque sa vieille voisine Ingrid dans la rue, et il ne peut s’en empêcher. La suivant dans un petit théâtre, il découvre qu’elle essaye des acteurs pour sa première pièce, qui parle d’un homme triste, défiguré et plein d’âme nommé Edward. Le moi qu’il a laissé derrière lui est désormais, tel qu’imaginé par la femme qui s’est enfuie, le rôle de sa vie. Mais aussi, un portail dangereux.

En s’inspirant du drame psychodrame de John Frankenheimer de 1966 « Seconds » à travers « La Belle et la Bête », Schimberg a des projets délicieusement plus étranges et autodestructeurs pour son protagoniste transformé – une boucle infernale de désintégration de la personnalité alors que le passé le rattrape. Edward était authentique, quelque chose qu’il a abandonné pour devenir le « gars » générique, capable d’être apprécié uniquement lorsqu’il porte le masque de son ancien moi.

Laissez le processus artistique et un troisième collaborateur – Oswald, la doublure de Guy (le merveilleux Adam Pearson de « Under the Skin », qui souffre de neurofibromatose) – approfondir ces problèmes de miroir brisé. La quête incessante d’Ingrid pour la vérité éthique (sans parler des bonnes critiques et de la salle comble) la pousse à se tourner de plus en plus vers la sagesse et le charme amical d’Oswald, qui partage une physionomie faciale avec Edward, mais dont la confiance charmante et la vie riche et enrichissante ne pourraient pas être plus éloignées de l’homme morose de la première moitié du film. Ou, d’ailleurs, du Guy jaloux et lâche qui fait surface, que Stan cloue de manière hilarante à chaque grimace de cuisson.

Adam Pearson dans le film « Un homme différent ». (Matt Infante / A24)

L’humour kafkaïen qui suit, centré sur la façon dont la simple présence d’Oswald, le bien-aimé et extraverti, vient ternir la crise d’identité de Guy/Edward, est un mauvais rêve comique aussi astucieusement conçu que celui que nous avons eu depuis l’âge d’or de Woody Allen de l’ère Zelig ou de Charlie Kaufman (dont le film Synecdoche, New York semble être un cousin). L’ambiance rétro du film est renforcée par la photographie granuleuse en 16 mm de Wyatt Garfield et la bande originale d’Umberto Smerilli, qui contribuent toutes deux à établir une métropole impitoyable et perdue, ce qui me fait parfois penser au Locataire de Roman Polanski.

Mais il y a aussi quelque chose de beau à retenir de ce scénario où il faut faire attention à ce que l’on souhaite : l’avenir de l’acteur Pearson, que Schimberg a choisi pour la première fois dans « Chained for Life » et dont le charisme inébranlable donne vie aux préoccupations du scénario. Pearson a obtenu un rôle formidable ici, c’est sûr, et dans le sillage de « A Different Man », qui pourrait être le dernier mot en matière de satires sur le thème du handicap, on espère qu’il sera suffisamment connu pour se forger une carrière fondée sur rien de moins que son talent éprouvé. Ce qui serait un changement bienvenu, en effet.