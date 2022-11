Critique de “A Christmas Story Christmas”: la nostalgie est fragile

C’est une distinction importante. “A Christmas Story” a énormément gagné en réputation depuis sa modeste sortie en 1983, dans la mesure où il a été fermement ancré dans le canon saisonnier, chéri pour sa chaleur crédible et son humour sournois et espiègle. “A Christmas Story Christmas” semble destiné à une obsolescence rapide – perdu dans le balayage sans relief de l’écosystème de streaming, où les encaissements nostalgiques comme celui-ci semblent disparaître dès qu’ils se matérialisent. À quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à, disons, “Coming 2 America” ?

“A Christmas Story”, la comédie douce-amère de Bob Clark sur le passage à l’âge adulte basée sur les écrits semi-autobiographiques de l’humoriste Jean Shepherd, est la chose la plus rare: un film de vacances qui est vraiment bon. “A Christmas Story Christmas”, la nouvelle suite héritée, est quelque chose de beaucoup plus courant : un film de vacances très mauvais.

Il y a eu d’autres suites de “Christmas Story” au fil des ans, notamment “My Summer Story” (1994) et “A Christmas Story 2” (2012), l’une des suites les plus vilipendées de tous les temps. Celui-ci présente un lien plus fort avec l’original: une grande partie de la distribution du premier film revient, y compris Peter Billingsley, qui a joué le rôle de Ralphie, 9 ans, maintenant presque 40 ans de plus. Mais alors qu’il y a un effort tendu pour rendre hommage à un classique reconnu – l’histoire suit les tentatives de Ralphie vieillissant de recréer son Noël idyllique d’enfance pour sa propre famille, ce qui implique beaucoup de réminiscences nostalgiques et d’hommages clignotants – le réalisateur, Clay Kaytis, ne parvient pas à évoquer sa magie durable. (Beaucoup de gags sont simplement plats en comparaison. Le gamin a la langue collée à un poteau ? Drôle. Bataille de boules de neige en famille ? Ennuyeux.) Surtout, cela m’a donné envie de regarder l’original, qui, comme toujours, vaut la peine d’être revisité.

Une histoire de Noël Noël

Classé PG. Durée : 1h42. Regarder sur HBO Max.