Critique de “A Chiara”: la fille d’un gangster ose poser des questions

Lors de la fête, Chiara remarque les conversations calmes et tendues que son père, Claudio (Claudio Rotolo), a avec d’autres hommes. Ses soupçons discrets – capturés dans des mouvements de caméra rapides et un montage saccadé – sont amplifiés par une série d’événements dramatiques. Claudio disparaît dans la nuit. Les carabiniers rendent visite. L’une des voitures de la famille prend feu dans la rue devant leur maison. Et Chiara découvre une ouverture cachée dans le mur du salon qui mène à un bunker souterrain.

Mais à la fête d’anniversaire de Giulia – une fête animée et multigénérationnelle dans un restaurant local, avec des toasts d’oncles et de cousins ​​et des plateaux de prosciutto – les choses commencent à changer. Ou peut-être que ce qui change, c’est la façon dont Chiara voit les choses. « A Chiara », le film hérissé et observateur de Jonas Carpignano, est étroitement lié à son point de vue. Nous en savons seulement autant qu’elle, et son insistance risquée à connaître la vérité est ce qui anime l’histoire à travers un suspense déchirant et un chagrin potentiel.

Elle va à l’école et au gymnase, regarde la télévision et se bat avec ses sœurs, Giulia (Grecia Rotolo), qui a 18 ans, et Giorgia (Giorgia Rotolo), qui semble avoir environ 8 ou 9 ans. Avec ses amis , Chiara (Swamy Rotolo) traîne à leur endroit désigné le long de la digue de leur ville natale du sud de l’Italie, vapotant, parcourant Instagram et chassant d’autres filles qui osent empiéter sur son territoire.

Tout cela engendre une crise d’identité adolescente particulièrement intense. Claudio fait partie de la ‘Ndrangheta, l’analogue calabrais impitoyable de la mafia sicilienne et de la Camorra napolitaine. Ce n’est pas un patron, explique-t-il plus tard, mais c’est un travailleur acharné et ce que les sages des films de mafia américaine pourraient appeler un bon revenu, impliqué dans le trafic international de drogue. Il est suffisamment connu pour être mentionné dans les journaux télévisés. À un moment donné, Chiara est surprise d’entendre que son père est désigné par un pseudonyme de la pègre, preuve d’une identité qui lui a été tenue secrète.

Les femmes adultes de la famille – Giulia et la mère des filles, Carmela (Carmela Fumo) – optent pour le silence et l’ignorance stratégique. Moins ils en savent, moins ils en disent, plus ils seront en sécurité. Chiara se rebelle contre cet arrangement, pour des raisons qu’elle ne comprend peut-être pas entièrement. Elle entreprend de retrouver son père, harcèle son cousin aîné Antonio ( Antonio Rotolo Uno ), qui travaille avec Claudio, pour obtenir des informations, et agit d’autres manières qui troublent l’ordre établi dans sa maison et au-delà.

C’est un personnage compliqué dans une situation compliquée, et “A Chiara”, tout en racontant son histoire d’une manière puissante, directe et compacte – la plupart de l’action se déroule en quelques jours et quelques nuits – rend justice à cette complexité. En cela, il ressemble aux films précédents de Carpignano, « Mediterranea » et « A Ciambra », qui se déroulent également dans la Gioia Tauro, une ville côtière accidentée en bordure de Reggio Calabria, la capitale régionale. Comme ces films, celui-ci a été casté avec des acteurs locaux non professionnels. Les personnes qui jouent Chiara, ses frères et sœurs, leurs parents et d’autres membres de la famille sont membres d’une véritable famille, comme le clan rom étendu au centre de “A Ciambra”.

Cette technique a une longue histoire dans le cinéma, de Robert Bresson et des néoréalistes italiens aux frères Dardenne et Abbas Kiarostami plus récemment. Souvent, l’utilisation d’interprètes non formés confère une aura de crédibilité documentaire aux histoires de fiction, ainsi qu’un élément énigmatique d’opacité. Les vraies personnes savent comment se comporter, mais pas nécessairement comment agir. Carpignano, cependant, semble avoir la capacité d’identifier et de cultiver des acteurs naturels. Swamy Rotolo, en particulier, transmet les mouvements rapides des pensées et des humeurs de Chiara avec le genre de subtilité et de spécificité que les méthodistes chevronnés pourraient envier.