Critique de “2nd Chance” : tirez-moi dessus

Cela a fonctionné – j’ai commencé cette critique avec son argumentaire – mais, réalisant son premier long métrage documentaire, Bahrani ne se contente pas de l’auto-mythification de Davis, ou de le démystifier, vraiment. Alors qu’il raconte le manège de parc d’attractions de la vie de Davis – du propriétaire de la pizzeria à l’entrepreneur multimillionnaire, en passant par les divorces, les poursuites et les décès accidentels – il décrit quelque chose qui ressemble à une machine à mouvement perpétuel humain, fonctionnant sur la passion entrepreneuriale, le mélodrame gun-nut, une habitude de hokum, et la cupidité sur le pilote automatique.

Dans « 2nd Chance », le réalisateur Ramin Bahrani présente Richard Davis comme le seul homme à s’être tiré 192 fois. Le nombre est impressionnant et aussi excessif, ce qui est une façon de décrire Davis, le joyeux inventeur d’un gilet pare-balles moderne et un vendeur né. Se filmant à plusieurs reprises sur bande, il voulait démontrer l’efficacité de ses gilets, mais ce qu’il faisait aussi, c’était se construire une réputation gonzo trop accrocheuse pour être ignorée ou résister.

Mais Davis a également eu du mal à s’en tenir aux faits lorsque ses intérêts commerciaux étaient en danger. Cela se produit de manière plus flagrante lorsqu’un nouveau modèle de gilet s’avère mortellement inefficace pour arrêter les balles. Ceci et d’autres échecs portent une piqûre personnelle dans le récit d’anciens employés, en partie parce que Second Chance, basé au Michigan, semblait conserver une sensation étonnamment locale. (C’était aussi une affaire de famille, employant le formidable grand-père de Davis, son fils dévoué et une ex-femme, Karen. Une autre ex-femme, Kathleen, offre des scoops et des commentaires colorés.)

Le film de Bahrani (qu’il raconte) avance sans exploiter pleinement l’ample valeur de divertissement de Davis, qui est contrebalancée par des récits de ses actions douteuses et parfois des opinions inconvenantes. Le scandale des gilets n’a pas été un briseur de carrière : Davis et son fils se sont finalement regroupés et ont créé une nouvelle entreprise. Les collaborateurs de Davis, d’autre part, ne peuvent s’empêcher de regarder en arrière : nous entendons beaucoup parler d’Aaron Westrick, un officier de police enthousiaste qui est allé travailler pour l’entreprise de Davis après qu’un gilet lui ait sauvé la vie.

Malgré le sens du spectacle de Davis, Westrick pourrait en fait être la figure la plus résonnante du film – jusqu’à et y compris une réunion changeante mais quelque peu trop cuite avec l’agresseur de Westrick il y a des décennies. Westrick veut croire en ce que Davis vend, même s’il est déçu à plusieurs reprises – une loyauté envers un mythe qui pourrait avoir plus à dire sur le pays que Davis.

En tant que cinéaste de fiction, Bahrani revient souvent sur le thème du rêve américain et ses sophismes pas si surprenants (« Man Push Cart », « 99 Homes »). L’esprit go-for-broke de Davis semble repousser l’analyse ici, et son histoire peut même sembler relativement apprivoisée dans le contexte du Far West de la culture traditionnelle des armes à feu. Mais peut-être que les 192 clichés vantés par Davis le disent le mieux après tout : ils suggèrent que quelqu’un agit à la fois comme une sorte d’immortalité et démontre un désir de mort indubitable.

2e chance

Non classé. Durée : 1h29. Dans les théâtres.