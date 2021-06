Inspiré d’une histoire vraie d’adolescents sans parents dont la ténacité sur le gril a soulevé les esprits à la fin des années 1930, « 12 puissants orphelins » est un drame de football laborieux dans lequel les personnages se parlent comme des travailleurs sociaux folkloriques. Le ton condescendant s’étend à une voix off de Martin Sheen, qui joue un médecin d’orphelinat. Il met les téléspectateurs au courant de l’histoire américaine (« Il est difficile de se rappeler ce qui est arrivé en premier, le Dust Bowl ou la Grande Dépression ») et le message du film. L’entraîneur de l’équipe, raconte le personnage de Sheen, « savait que le football apporterait inévitablement le respect de soi à ces garçons ».

Cet entraîneur, nouveau à l’orphelinat de Fort Worth, au Texas, est Rusty Russell (Luke Wilson), qui porte les cicatrices de la Première Guerre mondiale et d’avoir lui-même grandi orphelin. Ici, à l’aide d’un croquis que sa fille dessine, il sera le pionnier de l’offense de propagation. Ses joueurs deviendront une équipe rapide et stratégique, Hardy Brown (Jake Austin Walker) devenant le plus redoutable d’entre eux. Hardy livre également l’un des discours d’encouragement à la mi-temps les plus violets en mémoire.