Critique ‘Days of the Bagnold Summer’:

La famille britannique Bagnold du titre se compose ici de Sue (Monica Dolan), une mère célibataire timide d’âge moyen, et de son fils, Daniel (Earl Cave), un adolescent de pâleur zombielike et de cheveux mous. Daniel a un voyage en Floride imminent; là-bas, il envisage de passer du temps avec son père, qui l’a abandonné avec sa mère. Le voyage est annulé et la puce sur l’épaule de Daniel triple pratiquement de taille.

Au lieu de cela, «Days of the Bagnold Summer», adapté du roman graphique Joff Winterhart de la scénariste Lisa Owens et du réalisateur Simon Bird, est une histoire de passage à l’âge adulte qui aspire à la séduction et à la sagesse, mais ne va pas loin.

Amiablement anecdotique, le film obtient des résultats ironiques de Dolan et d’autres joueurs, y compris Rob Brydon en tant que dames homme potentiel et Tamsin Greig en tant que maman «hipper» que Sue.

Il prend également plaisir à dégonfler les enthousiasmes de Daniel. Dans une scène, l’adolescent sans but fait du vélo, à une vitesse peu impressionnante, à travers les rues de banlieue sur l’accompagnement musical des «Agents de la machine» de Pure Disgust. On a l’ironie, ou plutôt le sarcasme: le racket grandiose du Metal semble complètement déconnecté de la vie banale endurée par certains de ses auditeurs. La partition globale de la chanson est celle de Belle et Sébastien aux tons plus doux – l’implication est que c’est ce que les gens vraiment adultes écoutent.

Son esthétique réactionnaire mise à part, la trajectoire narrative du film est sans doute trop détendue. À la fin de l’été, il est agréable de voir que la puce de Daniel a diminué, mais il est un peu déroutant qu’elle semble avoir disparu d’elle-même.

Les jours de l’été Bagnold

Non classé. Durée: 1 heure 26 minutes. Dans les théâtres et cinémas virtuels, et disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.