Critique : David Gilmour brille à la fin d’une aventure de trois soirs au Hollywood Bowl

Avec un héritage musical et culturel si vaste qu’il est presque impossible à quantifier, le chanteur/guitariste David Gilmour pourrait facilement se reposer sur ses impressionnants lauriers. Surtout à 78 ans, alors que certains de ses frères et pairs britanniques, dont Jeff Lynne d’ELO, font les dernières tournées des plus grands succès. Mais Gilmour, qui a rejoint les ancêtres du groupe psych-prog Pink Floyd deux ans après la création du groupe en 1965, s’est montré dynamique et vital lors de son quatrième concert à Los Angeles et dernière soirée d’une aventure de trois soirs au Hollywood Bowl.

Quiconque a écouté une station de rock FM au cours des 50 dernières années a probablement au moins une demi-douzaine de chansons de Pink Floyd gravées dans sa mémoire. Avec « Dark Side of the Moon » de 1973 et « The Wall » de 1979 vendant collectivement plus de 80 millions d’albums dans le monde, les paroles évocatrices et provocantes du groupe et l’accompagnement vidéo et visuel trippant, parfois pointu et douloureux, sont aussi enivrants que le son singulier de Floyd.

Un set de 20 chansons s’étalant sur plus de deux heures (avec un entracte) présentait suffisamment de classiques de Floyd, dont « The Great Gig in the Sky », « Breathe (In the Air) » et un rappel parfait de « Comfortably Numb ». même pour un fan occasionnel. Non pas qu’il y ait eu beaucoup de monde ; Les aficionados de Gilmour ont tendance à se tourner vers le fanatique, le ton et les solos immédiatement reconnaissables du guitariste, notamment le psych-blues émotif de « Comfortably Numb », emblématique.

La dernière tournée de Pink Floyd remonte à 1994 ; la dernière performance live unique du groupe en 2005 (à Live8), et l’acrimonie découlant des batailles personnelles, créatives et juridiques entre Gilmour et le bassiste/chanteur/compositeur Roger Waters ne cessera probablement jamais.

Mais Gilmour fait un travail merveilleux en équilibrant le matériel de Floyd avec son catalogue solo de cinq albums studio depuis 1978. Les chansons de son « Luck and Strange LP » de 2024 s’intègrent parfaitement avec du matériel plus ancien, en grande partie grâce à un groupe stellaire qui comprend un trio. des chanteuses/instrumentistes qui ont rendu « The Great Gig in the Sky » paradisiaque, ainsi que le jeu solide et l’énergie du bassiste de longue date Guy Pratt. La soirée a commencé avec deux nouvelles chansons, dont la chanson titre sobre et méditative, avant de se lancer dans les classiques de « Dark Side of the Moon » et « Fat Old Sun » de « Atom Heart Mother » des années 1970, un morceau intemporel porté par la guitare en acier de Gilmour. Une belle cacophonie de cloches signalait « High Hopes » de « The Division Bell » de 1994 (le deuxième album de Floyd sans Waters), la prestation vocale émotionnelle et pacifique de Gilmour, magique et fusionnée avec des guitares doucement surréalistes.

Bien que de nombreuses chansons aient une certaine accalmie dans certaines parties, le spectacle lui-même n’a eu aucune accalmie, même dans les moments les plus doux : avec deux guitares acoustiques menant le classique déchirant « Wish You Were Here », on pouvait entendre une mouche voler. Avec plus de 760 millions de streams, le morceau se place à juste titre au sommet du canon de Pink Floyd. En fin de compte, la soirée n’a eu que peu de déceptions, même si « There’s No Way Out of Here », un favori évocateur des fans du premier solo éponyme de Gilmour en 1978, aurait été un ajout bienvenu.

Depuis le début des années 1990, la collaboratrice lyrique fréquente de Gilmour est son épouse Polly Sampson, dont la sensibilité et l’actualité révèlent souvent une réalité déchirante mais jamais autoritaire. Elle est particulièrement juste dans l’étonnant « A Single Spark », Gilmour chantant : « Ces jours-ci de temps sauvages et incertains, je demande aux cieux vides / Qui fera avancer les choses, à qui chanter Hosannas. » Idem pour la mise en accusation de la culture de guerre universelle « In Any Tongue », l’accompagnement animé de la chanson déchirant, l’utilisation de bon goût par Gilmour de sa barre de trémolo donnant à la chanson une aura à la fois hantée et obsédante. Le talent familial s’étend jusqu’à sa fille Romany Gilmour, dont la voix et le caractère juvéniles et purs ont une belle gravité, comme en témoigne la nouvelle chanson « Between Two Points ». Un autre gagnant du nouvel album était « Dark and Velvet Nights », accompagné d’œuvres d’art animées sur grand écran de l’artiste multimédia d’origine lettone Julia Soboleva, son style artistique brut conférant un mystère brut, frais et presque vaudou au visuels.

Gilmour and Co. a créé une soirée magnifiquement envoûtante pour un Halloween froid à Los Angeles. Une nuit après le triomphe spectaculaire de la ville au baseball et à l’approche d’une journée électorale chargée, les chansons et la présence de Gilmour se sont révélées un antidote parfait à l’extérieur, une humanité bienvenue qui transparaît dans chaque note.