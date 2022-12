Critique d’Avatar: The Way of Water: Big Blue Marvel

Le premier “Avatar” a fusionné la foi de Cameron dans le progrès technologique avec ses engagements envers les plaisirs primaires de la narration à l’ancienne et les délices viscéraux de l’action sur grand écran. Les effets 3D et les paysages numériques au rendu complexe – les arbres et les fleurs de la lune Pandora et la façon dont les créatures et les machines les traversaient – ressemblaient au début de quelque chose, à l’ouverture d’un nouvel horizon de possibilités imaginatives.

En 2009, “Avatar” est arrivé sur les écrans comme une vision plausible et passionnante de l’avenir du cinéma. Treize ans plus tard, “Avatar: The Way of Water” – la première de plusieurs suites tant attendues réalisées par James Cameron – apporte avec elle une ondulation de nostalgie.

Dans le même temps, la nouveauté visuelle a été construite sur une base solide de thèmes familiers et de tropes de genre. “Avatar” se déroulait dans un monde fantastique peuplé de bipèdes bleus émouvants, mais ce n’était pas exactement (ou seulement) de la science-fiction. C’était un western révisionniste, une fable écologique, une allégorie politique post-vietnamienne – un conte de romance, de bravoure et de vengeance avec des traces d’Homère, James Fenimore Cooper et “Star Trek” dans son ADN.

Tout cela est également vrai de “The Way of Water”, qui reprend l’histoire et la transporte des forêts de Pandore à ses récifs et zones humides – un environnement qui inspire des effets nouveaux et éblouissants. Là où “Avatar” s’est inspiré des oiseaux-lézards, des spores aéroportées et des fleurs de la jungle, la suite se complaît dans les merveilles aquatiques, surtout une sorte de baleine blindée appelée le tulkun.

Avant de rencontrer ces êtres – dans une séquence qui a la crainte silencieuse d’un documentaire sur la nature – nous sommes mis à jour avec les personnages du premier film, que nous avons peut-être oubliés. Jake Sully, l’US Marine en conflit joué par Sam Worthington qui était le héros de “Avatar”, a refait sa vie parmi les Na’vi. Comme eux, il est maintenant grand, élancé et bleu, avec une crinière de cheveux noirs et une tresse qui le relie aux membres d’autres espèces. Il parle couramment Na’vi (bien que la plupart des dialogues soient rendus en anglais).

Le réalisateur James Cameron nous ramène dans le monde de Pandora pour la suite “Avatar : The Way of Water”. Ce qu’il faut savoir: La suite s’ouvre le 16 décembre, 13 ans après que “Avatar” ait battu des records au box-office. Si vous vous souvenez peu du film original, voici un rappel.

Un blockbuster en voie de disparition : Le premier film “Avatar” a peut-être été le film le plus rentable au monde, mais sa renommée la plus souvent citée est son manque d’impact culturel.

Retenir son souffle : Cameron et le casting de la suite ont discuté de ce qu’il a fallu pour créer le nouvel “Avatar” et lui donner vie dans un monde changé.

Sigourney Weaver: Hollywood n’a jamais vraiment su quoi faire de l’actrice, qui a sorti quatre films cette saison, dont la suite “Avatar”. Elle nous a parlé de sa carrière inhabituellement fluide.

Jake et Neytiri (Zoe Saldaña) élèvent une progéniture d’enfants biologiques et adoptés, dont les querelles et les aventures apportent une énergie juvénile au récit parfois chargé de mythes. Il y a quatre enfants Na’vi, chacun une paire de frères et sœurs. Neteyam (Jamie Flatters), le fils aîné, marche consciencieusement dans l’ombre courageuse de Jake, tandis que son jeune frère, Lo’ak (Britain Dalton), est un rebelle et une tête brûlée, cherchant des ennuis et les trouvant souvent.

Leurs sœurs sont l’adorable Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) et l’adolescente Kiri, dont la mère biologique était la noble scientifique humaine Grace Augustine. L’un des effets véritablement étranges du film est que Sigourney Weaver, qui a joué le Dr Augustine dans le premier film, joue Kiri dans celui-ci, son visage indubitable numériquement vieilli et teinté de bleu. Comme sa mère, la fille a un lien mystique, semblable à celui de Lorax, avec les arbres et les fleurs de Pandore.