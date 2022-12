Critique d’Avatar : la voie de l’eau : époustouflante et maladroite à la fois

“Le chemin de l’eau n’a pas de début”, explique un extraterrestre bleu aux yeux de biche, “et pas de fin.”

Étant donné que la franchise Avatar commencé il y a 13 ans et a trois autres suites en préparation, c’est la vérité. Sans oublier que le nouveau film Avatar : La voie de l’eau dure presque 3 heures et 12 minutes, ce qui est certainement long pour porter des lunettes 3D.

Mais du réalisateur James Cameron La suite épique a beaucoup à offrir : c’est un blockbuster de science-fiction décent, une masterclass d’effets visuels et le meilleur documentaire sur la nature que vous n’aurez jamais vu.

Avatar 2 sortira Vendredi 16 décembre. En attendant, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire de l’avatar original de 2009 sur Disney+ (ou simplement rattraper avec notre guide pratique). Le premier film montrait l’ancien marine Jake Sully (Sam Worthington) arrivant sur la planète verte luxuriante de Pandora pour être branché sur un corps extraterrestre bleu géant (ou avatar) qui pourrait marcher parmi les extraterrestres bleus géants qui y vivent.

Au lieu d’aider ses camarades humains à déminer Pandora, il tombe amoureux des Na’vi et de leur unité avec les plantes et les animaux magnifiques mais mordants de la planète. Plus précisément, il tombe amoureux de la princesse tribale Neytiri (Zoé Saldana). Avance rapide vers la suite, et le couple maintenant marié mène des raids de guérilla contre les capitalistes humains avides, tout en élevant leur famille de jeunes enfants et adolescents Na’vi.

Le nouveau film se déroule du point de vue de ces enfants, dont chacun lutte avec son passé mi-humain/mi-Na’vi. Lorsque les adolescents troublés rencontrent de nouveaux avatars nettement hostiles, la famille Sully saute sur leurs lézards volants et se fraye un chemin à travers la mer pour chercher refuge auprès d’une nouvelle tribu de Na’vi qui vit en harmonie avec l’océan.

C’est sur de nouveaux rivages qu’Avatar s’envole. Certaines premières scènes d’extraterrestres en tenue de combat explorant l’environnement ressemblent exactement à un jeu vidéo, mais ce sentiment disparaît lorsque nous passons du temps avec des familles de Na’vi dans et autour de l’océan. Ces scènes de mer sont d’une beauté à couper le souffle. Dans des images qui feraient David Attenborough fiers (si vous l’avez envoyé dans l’espace), les Na’vi agiles plongent dans une eau cristalline et gambadent avec des créatures marines coruscantes, tachetées de rayons de soleil.

Ateliers du 20ème siècle



Même un moment aussi simple qu’un personnage qui balance ses pieds dans l’eau regorge de couches de mouvement bioluminescent. Dans probablement l’utilisation la plus délicieuse de la 3D dont je me souvienne, les poissons et les Na’vi jaillissent de l’écran vers vous avant de danser dans les profondeurs. Vous pouvez presque tendre la main et éclabousser votre main dans l’eau pétillante. C’est complètement hypnotique.

Au fur et à mesure que vous explorez ce royaume sous-marin séduisant aux côtés des Na’vi, ces personnages CG deviennent complètement réels et bien plus étoffés que les vrais acteurs du côté humain des choses. Comme dans le premier film, il y a un fossé entre les acteurs humains dans des décors réels et les extraterrestres générés par ordinateur dans des environnements imaginaires impossibles, même si c’est très amusant quand ils se rencontrent au combat et que la différence de taille signifie une flèche dans la main d’un Na’vi devient une lance géante empalant un humain chétif.

Les humains tombent des véhicules qui explosent comme des figurines d’action éparpillées dans un bac à sable, mais les batailles sont plus qu’un spectacle vide parce que vous vous identifiez tellement à l’existence harmonieuse des Na’vi avec l’écosystème de la planète alors qu’ils se dressent contre la brutalité des humains, exploitation cupide et inutile.

La plus grande interaction entre ces deux mondes est la relation croissante entre un vétérinaire de combat grisonnant dans un grand corps d’avatar bleu et un enfant humain élevé sur Pandora. Ce sont des ennemis têtus et pourtant ils ont quelque chose en commun, car ils sont chacun déchirés entre les mondes humain et Na’vi. Le vétérinaire de combat est joué par Stéphane Lang (le soldat brutal du premier film) revient sous forme de CG bleu, et son personnage méchant a une histoire bien plus intéressante que Jake et Neytiri.

Disney



L’accent mis sur les enfants signifie que les personnages adultes sont sous-développés. Pour Jake et Neytiri, être des guerriers de la guérilla et parents devrait être un conflit interne profondément intrigant. Et si se battre pour l’avenir de vos enfants signifiait que vous ne pouviez pas voir cet avenir – ou pire, que se passerait-il si se battre pour les enfants des autres vous coûtait vos propres enfants ?

Vous pourriez finir par réfléchir à ces questions, mais il n’y a pratiquement aucune suggestion que Jake ou Neytiri se débattent avec de telles considérations. Ils semblent se disputer constamment, mais pas vraiment à propos de quoi que ce soit. La tension que leur croisade exerce sur leur mariage et leur amour est au moins aussi intéressante que toutes les hormones adolescentes qui circulent. Mais je ne pourrais pas vous dire s’ils ont des points de vue opposés sur l’une des grandes questions auxquelles vous penseriez qu’ils seraient aux prises.

Neytiri est particulièrement lésé. C’est un “personnage féminin fort” en ce sens qu’elle peut tirer un arc et des flèches tout en faisant des sauts périlleux à travers une explosion, ce qui est cool. Mais ce qu’elle pense de quoi que ce soit n’est pas particulièrement clair. Il est choquant que Jake, le nouveau venu dans la société Na’vi, non seulement devienne le chef de la tribu, mais – même lorsqu’il est en fuite – continue de parler pour elle. Le premier film a été fortement critiqué pour ses tropes de “sauveur blanc”. Et tandis que le cœur de Way of Water semble être au bon endroit, Jake est toujours celui qui dit continuellement aux Na’vi comment les choses se passent.

Disney



L’abondance de créativité dans tant de domaines le rend particulièrement décevant lorsque l’intrigue insiste pour sortir un assortiment de vieux clichés. Des intimidateurs adolescents se moquent d’un nouveau venu en difficulté. Une prise d’otage au couteau dans la gorge. Ce sont des clichés tellement retentissants que leur inclusion doit sûrement être délibérée, comme un clin d’œil au public pour nous rassurer afin que nous acceptions les trucs les plus loufoques (chant de baleine sous-titré, ça vous dit?). Oui, des scènes comme celle-ci ont une certaine clarté universelle, et les jeunes téléspectateurs peuvent les voir en même temps. Mais il semble déconcertant qu’un film aussi imaginatif recycle des tropes aussi usés.

Le premier film était essentiellement Dance avec les loups croisé avec Cameron Extraterrestres. Cette fois-ci, le réalisateur ajoute plus d’éléments de ses films Les abysses, Terminateur 2 et Titanesque. Il y a même un moment impliquant un poisson et un plus gros poisson qui faisait un peu grincer des dents quand George Lucas l’a fait dans La menace fantôme il y a 23 ans.

Pourtant, l’angoisse parentale et les voyages engageants des jeunes personnages donnent à The Way of Water un poids émotionnel. L’action de science-fiction est cathartique et excitante, le message environnemental est irrésistible et les visuels sont tout simplement incroyables.

Même à plus de trois heures – et encore une fois, ces lunettes 3D peuvent devenir inconfortables – il est difficile de penser à tout ce qui pourrait être coupé. La section qui se promène sous l’eau pourrait probablement faire l’objet d’un resserrement sévère, sauf que c’est probablement la meilleure partie de tout le film.

Lunettes 3D mises à part – une fois qu’il a commencé, vous ne voudrez peut-être pas que ce film se termine.

