Critique “d’automne” : les choses semblent sombres

Si vous aussi vous avez le vertige, vous verrez probablement “Fall” comme un simple film d’horreur au lieu d’un thriller. Le réalisateur Scott Mann a certainement emballé cette dernière entreprise avec suffisamment de peurs et d’effusions de sang pour brouiller les lignes de genre. En conséquence, “Fall” se sent parfois envahi par des gadgets et des pièges, mais il offre également une sacrée montée d’adrénaline.

Le film s’ouvre sur une tragédie. Becky (Grace Caroline Currey) et son mari, Dan (Mason Gooding), escaladent une falaise avec leur ami Hunter (Virginia Gardner), lorsqu’un accident fait chuter Dan jusqu’à la mort. À peine un an plus tard, Hunter ramène Becky dans le jeu de l’escalade en lui promettant une balade facile d’une demi-journée dans une tour de télévision de 2 000 pieds. Les deux ont été séparés; Hunter a passé l’année dernière à devenir un influenceur tandis que Becky buvait et envisageait de se suicider. Mais lorsqu’ils se retrouvent bloqués sur une petite plate-forme au sommet de la tour, la réconciliation prend le pas sur la survie.