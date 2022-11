Critique : Dans “Tu me ressembles”, une fille inadaptée est interrompue

Amer complète les détails tirés d’entretiens avec la famille et les amis de Boulahcen avec sa propre coloration psychologique, s’efforçant de donner forme à la vie intérieure d’une immigrée inadaptée. Une caméra tourbillonnante capture la tendresse et les tragédies de l’enfance d’Hasna et de sa sœur Mariam, y compris la violence parentale et leur séparation par le système de placement familial. Les dégradations quotidiennes du jeune âge adulte de Hasna en tant que trafiquant de drogue se déroulent dans des scènes crasseuses de la vie nocturne parisienne, tandis que sa communion éventuelle avec un cousin radicalisé est véhiculée dans des gros plans feutrés, soulignant la puissante promesse d’acceptation qui l’a peut-être conduite à ISIS.

Mais malgré tous ses détails empathiques, “You Resemble Me” propose un récit de cause à effet plutôt simpliste, saisissant trop désespérément des réponses insaisissables. La capacité de Hasna à s’adapter – ou à se dissocier – de circonstances difficiles est littéralisée par la technologie deepfake utilisée pour transformer le visage de Mouna Soualem, qui joue l’Hasna adulte, en ceux d’autres acteurs (Sabrina Ouazani, Amer). Ces interruptions, glitchy plutôt qu’irrésistibles, compromettent la brutalité piquante de la performance de Soualem. Le film a besoin de plus de faits et de moins de fioritures, mais son tournant final vers des séquences documentaires, comprenant de brefs extraits d’entretiens avec la famille de Hasna, est trop peu, trop tard.

Tu me ressembles

Non classé. En arabe et en français, avec sous-titres. Durée : 1h31. Dans les théâtres.