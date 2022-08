Critique : Dans “The Butcher Boy”, une histoire anti-âge

Ils se faufilent depuis l’ombre, reniflant et ricanant. Les cochons chanteurs qui se cachent et scintillent à travers “The Butcher Boy”, qui a ouvert ses portes lundi au Irish Repertory Theatre, sont idiots mais aussi à moitié menaçants. Sous le cou, ils sont habillés comme des citadins dans l’Irlande des années 1960, où se déroule la nouvelle comédie musicale, écrite et composée par Asher Muldoon. À partir des bajoues, cependant, leurs masques au museau sont étrangement impassibles.

Le chœur des porcs semble être un totem d’indécence, incarnant les profondeurs sombres et inconnues du narrateur de l’émission, Francie (Nicholas Barasch), un garçon enjoué aux cheveux couleur de feu et d’une disposition implacablement ensoleillée. Dans son brogue optimiste, Francie raconte une histoire de méfaits et d’aliénation d’enfance avec un zèle qui dément ce qui semble être la menace de la violence promise. S’il y a un danger sous son sourire étincelant, Francie est peut-être un peu trop douée pour cacher le couteau.