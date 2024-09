Critique : Dans son nouveau livre, l’auteur et neuroscientifique Daniel Levitin défend le pouvoir de guérison de la musique

Ouvrir cette photo dans la galerie : Neuroscientifique et auteur Daniel J. Levitin.David Livingston/Fourni

Titre: J’ai entendu dire qu’il y avait un accord secret : la musique comme médicament

J’ai entendu dire qu’il y avait un accord secret : la musique comme médicament Auteur: Daniel J. Levitin

Daniel J. Levitin Genre: Non-fiction/science

Non-fiction/science Éditeur: Allée Allen

Allée Allen Pages: 416

J’ai récemment parlé à Rob Bowman, professeur d’ethnomusicologie à l’Université York. Il venait de célébrer le 10e anniversaire d’une double transplantation pulmonaire. Dans son lit d’hôpital, alors qu’il attendait sa nouvelle paire de respirateurs, il écoutait les enregistrements complets d’Aretha Franklin. Les médecins lui ont dit que sans la greffe, il était à quelques jours de la mort. Il croit que la reine de la soul l’a aidé à rester en vie.

Ouvrir cette photo dans la galerie :

« J’étais sous assistance respiratoire, avec 21 tubes dans le corps », a-t-il déclaré. « Je suis relié à un respirateur, je ne peux pas parler. Aretha m’a suivi 24 heures sur 24 pendant deux jours et demi jusqu’à ce que je reçoive la greffe. Je ne peux pas dire ce que la musique m’a fait physiquement, mais elle m’a aidé au moins psychologiquement. Et la logique vous dit que si vous êtes dans un bon état psychologique, cela ne peut que vous aider physiquement. »

Les livres que nous lisons et aimons cette semaine : les membres du Globe partagent leurs choix de livres

Ce que Bowman a pressenti, Daniel Levitin l’explore scientifiquement dans son nouveau livre essentiel J’ai entendu dire qu’il y avait un accord secret : la musique comme médicamentsur la façon dont les connexions entre la musique et le cerveau peuvent être exploitées pour traiter une multitude de maladies, du SSPT à la douleur, en passant par la maladie de Parkinson, la dépression et les lésions cognitives.

Le livre, intitulé d’après la première ligne de la chanson de Leonard Cohen Alléluia, fait suite à 2006 C’est votre cerveau en musiqueun best-seller sur les neurosciences de la musique. L’Américain, qui est également l’auteur Le monde en six chansons et deux autres livres, est professeur émérite de psychologie et de neurosciences à l’Université McGill de Montréal. Il est également musicien, a enregistré ses propres albums et a travaillé comme consultant sur des disques d’artistes tels que Joe Satriani, Steely Dan et Stevie Wonder.

Il ne manque donc pas de sérieux : l’homme lit les IRM cérébrales et les partitions musicales aussi facilement que nous autres qui scannons le dos des boîtes de céréales. Il est aussi susceptible de citer Confucius que Ludacris ; des neuropsychologues et Joni Mitchell font partie de ses cercles.

« La musique affecte la biologie du cerveau », explique Levitin, « par l’activation de voies neuronales spécialisées, la synchronisation des schémas de déclenchement des assemblages neuronaux et la modulation des neurotransmetteurs et hormones clés. »

Lévitine nous dit qu’Hippocrate croyait fermement que la musique pouvait être utilisée pour traiter une variété de problèmes de santé physique et mentale. La plupart des profanes connaissent déjà les idées de Bob Seger sur la capacité du rock ‘n’ roll à « apaiser l’âme ». Les questions que ce livre aborde sont comment et pourquoi. Les réponses sont techniques et compliquées, mais l’auteur a une touche d’âme et un don pour les anecdotes impliquant souvent des musiciens bien connus (dont Mitchell, Rosanne Cash, Bobby McFerrin et Keith Jarrett) qui souffrent de graves problèmes de santé affectant leur capacité à se produire sur scène.

McFerrin, le Ne vous inquiétez pas, soyez heureux L’acteur vedette de la série, Michael Levitin, est atteint de la maladie de Parkinson, un trouble cérébral qui provoque des mouvements involontaires ou incontrôlables. « De toutes les utilisations de la musique en tant que médicament, écrit Levitin, aucune n’est plus étroitement liée à la biologie que le traitement des troubles du mouvement. » La maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le syndrome de Gilles de la Tourette et la maladie de Huntington se sont révélés sensibles à la musicothérapie, notamment aux exercices de percussions.

En ce qui concerne la dépression et l’anxiété, les mécanismes neuronaux et biologiques qui sous-tendent la capacité de la musique à réduire les symptômes sont « complexes et pas entièrement compris ». Levitin et d’autres avancent que la musique déclenche des neurotransmetteurs qui améliorent l’humeur, comme la dopamine, et que la musique réduit le stress en agissant sur le système nerveux parasympathique.

Le chapitre sur la perte de mémoire, la démence, la maladie d’Alzheimer et l’accident vasculaire cérébral est important. Comme le souligne l’auteur, ce sont les personnes âgées, et non les enfants, qui représentent notre avenir. Il écrit que 55 millions de personnes souffrent aujourd’hui de démence dans le monde et qu’avec le vieillissement de la population mondiale (au Japon, on achète plus de couches pour les personnes de plus de 65 ans que pour celles de moins de 5 ans), les cas vont inévitablement augmenter.

La démence provoque de l’agitation et de l’anxiété. L’agitation chronique, selon Levitin, est l’un des défis les plus urgents pour les soins aux patients dans les maisons de soins de longue durée : « Nous savons depuis des décennies que la musique est tout aussi efficace que les traitements médicamenteux pour soulager l’anxiété, mais l’introduire dans les cliniques et les établissements de soins a été un chemin semé d’embûches. »

Mais Levitin croit que cette route cahoteuse devient plus facile. Il souligne que des travaux sont en cours à l’Université métropolitaine de Toronto pour développer un traitement basé sur la musique pour aider à gérer les symptômes neuropsychiatriques de la démence, « pointant vers la médecine musicale pour les personnes atteintes de démence ». relaxation. »

L’une des anecdotes les plus fascinantes du livre concerne le chanteur-guitariste Glen Campbell, qui a fait une tournée après avoir reçu un diagnostic d’Alzheimer. Même s’il ne savait pas dans quelle ville il se trouvait, il avait accumulé une réserve neuronale et cognitive telle qu’il était capable de continuer à jouer : « Même avec la moitié de son cerveau hors ligne, il faisait toujours partie des meilleurs guitaristes de la planète. »

L’un des points clés de ce livre est que la musique choisie par l’auditeur est plus efficace pour atteindre un état de relaxation que celle choisie par d’autres. En d’autres termes, il n’y a pas de cliniciens en blouse blanche qui décident des dosages de Mozart et de Motörhead. Aretha Franklin pourrait sauver la vie d’une personne ; Frank Sinatra pourrait aider la vôtre.

Il reste encore beaucoup de recherches à faire sur la musique en tant que médecine, mais celle de Levitin J’ai entendu dire qu’il y avait un accord secret est une étude significative sur le sujet. Si ce n’est pas une percée éclair, cela vaut au moins un allélouia.