Critique : Dans “KPOP”, la pop coréenne et Broadway se rencontrent (trop) mignons

MwE (joué par la star actuelle de la K-pop Luna) a été entièrement reconfiguré. Son problème n’est plus qu’elle vieillit par manque de crédibilité pop, mais qu’elle veut une liberté de création et une vie normale avec son petit ami (Jinwoo Jung). Ruby essaie impitoyablement d’annuler ces idées dangereuses – l’amour et la créativité ne sont pas des choses qu’une star de la K-pop peut se permettre, dit-elle – même si elle se plaint de l’incapacité de MwE à jouer avec le cœur.

C’est du matériel familier, livré à peine, et le mécontentement des membres du RTMIS l’est aussi, qui est si vague et résolu à la hâte que j’ai à peine compris ce que c’était. Ce n’est que parmi les membres de F8 que le conflit semble frais et digne d’être exploré dans la chanson : ses sept membres de longue date en veulent au « petit nouveau », Brad, amené pour accélérer leur déploiement américain. Biracial et élevé dans le Connecticut, Brad (Zachary Noah Piser) est considéré par les autres comme inauthentique; il ne parle même pas couramment le coréen.

Les chansons, malheureusement, ne relèvent pas le défi d’enquêter sur cette question, ou sur toute autre. Ils sont tous diégétiques – des numéros réels interprétés par les personnages – et ne sont donc connectés à l’histoire, comme dans un juke-box musical, que par le plus faible des fils. Lorsque Brad dit au cinéaste qu’il n’a grandi ni assez coréen pour certains ni assez américain pour d’autres, et commence à chanter une chanson intitulée “Halfway”, nous pouvons nous attendre à une exploration de ces sentiments. Mais non, c’est une ballade d’amour, adressée à une fille : « Peux-tu me rencontrer à mi-chemin, bébé ?

Le même problème fait dérailler “Korean Man”, une chanson pour F8 dont vous pensez peut-être que la configuration exprimera leur affirmation de fierté nationale. Cependant, au fur et à mesure que nous apprenons des parties de celui-ci qui sont interprétées en anglais, il s’agit principalement d’avoir le « plus mauvais fanfaron » et « d’être un mauvais, mauvais garçon ».