Critique : Dans Joker : Folie à Deux, la blague est à nous

Nom du film : Joker : Folie à Deux

Joker : Folie à Deux Dirigé par : Todd Phillips

Todd Phillips Écrit par : Scott Silver, Todd Phillips

Scott Silver, Todd Phillips Avec : Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendon Gleeson, Catherine Keener

Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendon Gleeson, Catherine Keener Longueur: 139 minutes

139 minutes Notation: R.

Serait-ce la deuxième folie de Todd Phillips ? Si vous avez manqué ce qui s’est passé précédemment, un petit récapitulatif : il y a cinq ans, Phillips présentait son point de vue sur le super-vilain de Gotham City. Un moyen pour Joaquin Phoenix de laisser sa marque dans un rôle emblématique, et une chance pour Phillips – mieux connu pour son Gueule de bois série – pour libérer son Scorcese intérieur, Joker a été englouti par les fans à hauteur d’un milliard de dollars. Il reste l’un des films classés R les plus rentables. Cela a même valu à Phoenix un Oscar pour avoir joué le rôle principal avec engagement.

Cependant, le film a également été critiqué pour sa représentation du Joker comme un homme incompris aux prises avec toute une série de maladies allant du physique au mental, ce qui explique sa rage et ses éventuels meurtres – l’un de Murray Franklin en direct à la télévision, comme nous le rappellent les personnages de la suite. périodiquement. Joker en sont venues à être considérées comme possédant le potentiel d’inciter à la violence ; un manifeste incel palpable.

Pourquoi si sérieux, semble dire Phillips, dans ce suivi. Détendez-vous, ce n’est que du divertissement. Le défi, cependant, est que Joker : Folie à Deux est plus lourde que de servir de riposte. Il y a ses moments de magie cinématographique, mais ils sont largement éclipsés par le poids de cette entreprise de rédemption.

Le film commence par un court métrage d’animation, un clin d’œil au lien avec Warner Bros. et un rendu Looney Tunes de la prémisse principale : qui est Arthur Fleck ? Au début, il est détenu dans la cellule E258 d’Arkham, l’établissement de Gotham propice à un montage sombre de bâtiments gris, de ciels gris et d’uniformes principalement gris. Décharné et drogué, Fleck attend le procès du siècle, où il sera décidé si – comme l’a déclaré le procureur Harvey Dent (Industrie(c’est Harry Lawtey) entonne – il est « une sorte de martyr » ou, aux yeux des autorités, un monstre.

Son avocate Marynne Stewart (Catherine Keener) veut montrer au monde que Fleck est un homme très troublé. La maltraitance durant l’enfance et l’incapacité de la société à comprendre Fleck lui ont donné un alter ego, le Joker. Elle réprimande le gardien de prison Jackie Sullivan (Brendan Gleeson, utilisant son charme irlandais pour souligner une silhouette douce et menaçante) pour le traitement inhumain des détenus par l’établissement public. Elle essaie d’entraîner Fleck pour une interview avec Paddy Meyers (Steve Coogan) qui vise à montrer sa vraie personnalité au monde. Mais Fleck n’est pas content quand Meyers le qualifie de « clown à temps partiel et de comique de stand-up en difficulté ».

En outre, il est encouragé par la fangirl Harleen « Lee » Quinzel (Lady Gaga), qui est de connivence pour rencontrer Fleck lors de cours de musicothérapie à Arkham. Lee veut que Fleck soit propriétaire de son alter ego, ou de celui qu’elle pense être son vrai moi. Là encore, comme elle le lui dit, « Quand j’ai vu Joker pour la première fois, quand je t’ai vu, je ne me sentais pas si seule dans ma vie. » Est-elle vraiment de son côté ? Fleck doit comprendre cela alors qu’il est aux prises avec sa double identité.

Joker : Folie à Deux porte un costume de clown plutôt ample d’existentialisme. Il essaie d’ajouter du relief à travers la chanson, puisqu’il s’agit aussi d’une comédie musicale. Joker et Lee se lancent fréquemment dans des classiques, allant de Stevie Wonder et des Carpenters aux Bee Gees. Parfois, ces numéros sont inspirés, comme lorsque Lee met momentanément le feu à une soirée cinéma autrement calme, et que le duo fait un peu de courage pour Si mes amis pouvaient me voir maintenant. Mais les autres chansons, même si elles sont décemment croassées par Phoenix, commencent à vous rendre agité plutôt que de servir d’évasion fantastique. (Croyez-moi : j’ai grandi avec des numéros de Bollywood et j’adore les pauses narratives. Mais même moi, je commençais à me sentir mis à l’épreuve.)

Gaga est criminellement sous-utilisée dans son rôle de Lee, dont les fans savent qu’il fait référence à Harley Quinn. Outre des extraits de chansons époustouflants, une fois à travers une fenêtre en plexiglas d’un prisonnier dans un moment d’audace fracassante, le personnage de Lee est laissé se cacher dans le fond des couloirs et des escaliers – bien qu’elle fasse une entrée frappante dans la salle d’audience vers la fin. Phoenix joue son rôle avec une intensité frémissante, selon. Ceux qui s’attendent à un tournant bruyant ou tumultueux seront cependant déçus. Malgré les insistances constantes : « Vous avez une blague pour nous aujourd’hui ? – les rires sont rares et vraiment espacés.

Plusieurs fans présents à la projection à laquelle j’ai assisté se sont déguisés en Joker et Harley Quinn. S’ils espéraient une sorte de folie partagée entre le duo qui déboucherait sur une sortie cathartique, ils ont probablement été déçus. Il y a eu des moments inspirés dans la version IMAX dont nous avons été témoins ensemble : un quadrant de parapluies colorés contre la morosité d’Arkham, l’utilisation intelligente de la lumière et du cadrage dans certains plans, le look vintage des interviews télévisées pour suggérer à la fois un sentiment d’artifice et le cirque médiatique autour de Joker.

Est-ce que tout s’assemble ? Pas tout à fait. D’une part, le film veut s’éloigner de la mythologie du Joker. De l’autre, il passe pas mal de temps à l’envelopper de boucles de cigarettes. C’est presque une question de : le clown est mort ; vive le clown. La blague est définitivement de notre faute.