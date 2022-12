Critique : Dans “Certains l’aiment chaud”, une invitation à la libération

Ne pas accorder trop d’importance à ce qui est à bien des égards une comédie musicale standard de Broadway vers 1959: souvent idiote, parfois hirsute, mais avec toujours le divertissement en tête. C’est un niveau assez élevé, après tout, et dans sa mise en scène (par Casey Nicholaw), son intrigue remaniée (par Matthew López et Amber Ruffin) et surtout ses chansons (par Marc Shaiman et Scott Wittman), “Some Like It Hot” efface le bar facilement. Au moins dans le premier acte, le spectacle est un train imparable, soufflant juste devant les gares locales où vous pourriez avoir un moment pour vous demander exactement où vous vous dirigez.

Ce grand moment — calme, drôle, révélateur — se produit aussi dans la nouvelle comédie musicale à succès “Some Like It Hot”, qui a ouvert ses portes à Broadway au Shubert Theatre dimanche. En tant que Jerry-cum-Daphne, J. Harrison Ghee joue le moment légèrement mais pleinement, sans perdre le rire. Mais il atterrit dans un monde si différent de celui de Wilder, et dans une version de l’histoire si largement réajustée pour aborder ce monde, que cela ressemble à quelque chose de beaucoup plus grand. C’est une invitation, comme l’ensemble du spectacle, à une nouvelle étape intersectionnelle de libération.

Au lieu de cela, vous vous imprégnez de ces chansons qui, comme celles que Shaiman et Wittman ont écrites pour “Hairspray” et “Smash” et le sous-aimé “Fame Becomes Me”, sont à peu près toutes KO. Pour établir Joe (Christian Borle, inventivement drôle) et Jerry comme des “frères” de races différentes, liés par l’agacement autant que par l’affection, nous obtenons un chouette numéro de chanson et de danse intitulé “You Can’t Have Me (if You Don ‘t Have Him) » dans le style Roger Edens MGM. Une longue et délicieuse séquence de claquettes en milieu de chanson vous permet de savoir que Nicholaw va vous pilonner de plaisir avant de vous masser avec un message.