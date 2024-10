Critique d’Anora : un conte de fées en roue libre s’écrasant sur Terre

« Anora » commence à peu près de la même manière que tant de contes de fées au fil des ans : une jeune femme opprimée, négligée dans sa vie quotidienne mais digne de bien plus, rencontre un beau bienfaiteur et est emportée dans le royaume du bonheur. Pour toujours.

« Tu es comme Cendrillon! » » s’exclame un ami au début du film. « Oui, Cendrillon », affirme notre héroïne.

Dans le cas de « Anora », écrit et réalisé par Sean Baker, qui, avec des films comme « The Florida Project » et « Tangerine », a montré une compréhension aiguë de ce que signifie être déprimé, notre Cendrillon se trouve être une strip-teaseuse vivant à Brooklyn et son prince charmant est le fils privilégié d’un oligarque russe, un jeune homme possédant de la richesse et des connaissances approfondies sur les endroits où trouver la meilleure kétamine à Las Vegas.

Avec ce récit, fini la pantoufle de verre, place au bang en verre.

Et, comme vous pourriez le déduire, terminer cette histoire avec une promesse de bonheur perpétuel peut être un peu compliqué, et c’est dans ces enchevêtrements que se trouvent les délices de cette aventure loufoque vivante et généreuse. Si vous appartenez à une certaine génération, vous pourriez même qualifier le film de « fou ». Mais sa force réside dans le contrôle minutieux que Baker conserve sur l’histoire. « Anora », qui a remporté la Palme d’Or à Cannes plus tôt cette année, est considéré comme le meilleur film de sa carrière.

Ani (Mikey Madison), comme elle préfère être appelée, évitant le nom plus formel du titre du film, rencontre Ivan (Mark Eydelshteyn) dans son club de strip-tease, son patron les présente parce qu’il a demandé un danseur privé qui parle russe. Ani est une Américaine ouzbèke et connaît la langue de sa grand-mère, mais elle la maîtrise à peine. Amicale et affectueuse, ses talents résident dans d’autres domaines, et Ivan a bientôt hâte de savoir si elle « travaille en dehors du club ». Elle le fait et, peu de temps après leur rencontre, elle rend visite à son manoir de Brighton Beach.

« Vous avez payé une heure, et il reste encore 45 minutes », lui dit Ani après leur première brève rencontre.

J’ai dit qu’Ivan était impatient. Insouciant aussi, mais aussi, sous un certain éclairage (néon), d’un charme enfantin. Il dit qu’il a 21 ans mais, étant donné son énergie impulsive et sa courte capacité d’attention, cela pourrait être des années de chien. Après avoir emmené Ani à Vegas dans son jet privé, Ivan pose la question (peut-être que le documentaire de J. Lo l’a inspiré), ce qui incite Ani à lever son annulaire et à demander : « Trois carats ? « Et quatre ? » Ivan répond.

Qui a dit que la romance était morte ?

« Anora » prend son pied dans la poussée hormonale de leur aventure, et pendant une bonne partie des 139 minutes du film, Baker se délecte de l’exaltation de leur mélodie désarticulée. Mais il doit y avoir un lendemain matin, et un jour la réalité frappe à la porte à la demande des parents d’Ivan. Une annulation est ordonnée, les détails étant réglés par Toros (Karren Karagulian), un prêtre arménien qui joue également le rôle de fixateur fatigué d’Ivan, le costaud acolyte Garnick (Vache Tovmasyan) et un Russe maussade, Igor (Yura Borisov), amenés pour muscle au cas où les choses deviendraient incontrôlables – ce qui, bien sûr, ils le font rapidement.

Mark Eydelshteyn et Mikey Madison dans le film « Anora ». (Néon)

«Il a fait honte à sa famille en épousant quelqu’un comme vous», dit Toros à Ani, un jugement qu’elle n’accepte pas bien. Baker présente sa réaction dans une longue séquence d’action qui devient plus drôle à chaque coup de poing volant. C’est la première des nombreuses fois où le film change de ton au cours de sa seconde moitié, devenant plus dur et plus ambitieux alors qu’il se précipite vers une scène finale qui vous brisera le cœur alors que la réalité de tout ce qu’Ani a vécu s’écrase sur elle.

Ce dernier coup de poing est un hommage à Madison, qui a joué un membre de la famille Manson dans « Once Upon a Time… in Hollywood » de Quentin Tarantino, un film qui continue de consolider sa place dans le Temple de la renommée du casting. Baker a écrit le rôle pour elle, et Madison lui a rendu la pareille avec une performance de star, s’appuyant sur l’audace d’Ani tout en révélant la façade fragile, les vulnérabilités et l’auto-tromperie qui se cachent en dessous.

Les films de Baker sont sensibles à la classe et aux privilèges, existant aux confins d’une Amérique rarement filmée. Dans « Anora », il enveloppe son protagoniste dans une zibeline russe et se glorifie de sa mobilité ascendante sur l’air de Take That’s. « Le plus beau jour » (« L’avenir nous appartient ») pour ensuite l’envoyer dans les rues hivernales de Brighton Beach et sur la promenade froide de Coney Island, se disputant avec une bande de voyous pour le pouvoir et le statut. Baker pousse la comédie, mais, tout comme avec Ani, l’injustice de tout cela est évidente comme le jour. Vous ne vous enracinerez pas plus fort pour un autre personnage cette année.