Critique d »Annette’ : l’amour fait mal

« Annette » est une comédie musicale sur la romance malheureuse entre deux artistes, une description qui suggère une parenté évidente avec « La La Land » et « A Star is Born ». Pas pour jouer à l’algorithme ou quoi que ce soit, mais si vous avez aimé ces films, vous aimerez probablement celui-ci aussi. Ou peut être pas. Bien qu’il appartienne, plus ou moins, au genre durable de la comédie musicale en coulisses, « Annette » vise à être quelque chose de plus sombre et plus étrange qu’un autre mélodrame angoissant sur les enchevêtrements de l’ambition et de l’amour. Il a de l’opéra moderne dans son ADN – un brin de violence, de folie et de passion démoniaque qui évoque autant Vienne ou Berlin d’avant la Seconde Guerre mondiale que Hollywood classique. Plutôt que de chanter ou de danser à des moments opportuns, les personnages diffusent leur conscience tourmentée à travers des paroles qui ne sont jamais aussi simples qu’elles en ont l’air. « Nous nous aimons tellement. » C’est le refrain qui vous vient à l’esprit lorsque vous assistez à l’histoire tragique d’Henry McHenry (Adam Driver) et d’Ann Desfranous (Marion Cotillard), une artiste de performance et une soprano d’opéra dont le mariage est une herbe à chat pour les médias tabloïd. Leur amour est la prémisse du film et son problème dramatique central. C’est aussi, en quelque sorte, un hareng rouge. Le bonheur sexuel et le rapport émotionnel qui remplissent le premier acte cèdent la place à la colère et à l’aliénation, mais ce n’est pas seulement une histoire d’amour avec une fin triste. Il s’agit plutôt d’une étude de cas, d’une critique de la mythologie romantique dont son attrait semblerait dépendre.

Une collaboration entre Ron et Russell Mael – mieux connu sous le nom de Sparks, un groupe de longue date qui défie les pigeons – et le réalisateur Leos Carax, « Annette » s’ouvre sur une ouverture dans la clé de l’anti-réalisme. Les frères Mael, qui ont écrit le scénario ainsi que les chansons, sont en studio d’enregistrement. Carax et sa fille, Nastya, sont derrière la table de mixage. Les acteurs et l’équipe sortent dans la rue, et Driver et Cotillard entrent lentement dans le personnage. Il met une perruque sombre et fluide, puis un casque de moto. Elle monte dans un SUV noir. Ils sont maintenant Henry et Ann. La frontière entre artifice et actualité a été clairement tracée pour nous ; pour ces deux-là, ce sera flou, perméable et perfide.

Carax, dont les caractéristiques fébrilement imaginatives incluent « Pola X » et « Holy Motors », n’a jamais eu beaucoup d’utilité pour le naturalisme qui sert de paramètre par défaut à la plupart des cinéastes. Le monde d' »Annette » a des noms de lieux familiers (y compris Tokyo, Londres et Rio, bien que la plupart se déroule à Los Angeles), mais c’est une terre au-delà du littéral, une invention de la scénographie, de la logique du rêve et de l’expressionnisme hallucinatoire . Le fait que les personnages chantent plus qu’ils ne parlent – ​​même pendant les rapports sexuels – est à certains égards la chose la moins étrange du film, qui jette une série de marionnettes mécaniques dans le rôle-titre. Annette est le nom de la fille d’Ann et Henry, et expliquer sa centralité dans le récit peut être risquer un spoiler ou deux. Non pas que l’intrigue soit terriblement complexe ou surprenante ; il se déroule avec l’élan implacable d’un cauchemar. D’abord vient l’amour, puis vient le mariage, puis vient Annette dans la poussette. Ce qui suit est l’ivresse et le meurtre ; naufrage, fantômes et culpabilité. Mais revenons au début, à Henry et Ann dans leur saison d’enchantement mutuel. Bien que chacun ait une carrière florissante, c’est Henry qui attire le plus l’attention. C’est en partie du charisme, en partie du narcissisme, et tout à fait cohérent avec son identité d’artiste. Il est la star et l’auteur de « The Ape of God », un one-man show (avec des choristes) qui traite du genre d’auto-affichage belliqueux que la culture populaire prend parfois pour de l’honnêteté. Faisant irruption sur scène dans un peignoir à capuche qui s’ouvre pour révéler un boxer moulant et un torse sculpté de manière impressionnante, Henry harangue le public avec des confessions intimes, souvent odieuses. Honte et bravade sont les courants alternatifs de son acte, attelés par une conscience de soi hyper-articulée et cynique. Le public rit, bien qu’Henry ne raconte pas tant de blagues qu’il défie le public de prendre son agressivité au sérieux.

Est-il un critique interne de la masculinité toxique ou un exemple exceptionnellement magnétique de celle-ci ? Cela peut être une distinction sans différence. Avec Henry, comme avec certains de ses analogues hypothétiques de la vie réelle, il est difficile de séparer l’art de l’artiste parce que le défi d’une telle séparation est tout l’intérêt de son art. Ann est un autre genre d’artiste, et une présence moins insistante dans le film. Elle semble parfois reculer dans l’ombre de la personnalité plus large et plus forte de son mari. Cela peut sembler un manque d’imagination de la part des cinéastes, qui la dépeignent davantage comme l’objet du désir, de la jalousie et du ressentiment d’Henry que comme une force créatrice à part entière. Elle a plus en commun avec les personnages de Cotillard dans « Public Enemies » et « Inception » qu’avec ceux de « Rust and Bone » ou « La Vie en Rose ». Ce déséquilibre s’avère crucial pour l’accusation de ce film contre la cruauté excusée au nom du génie, sa dissection impitoyable du droit masculin. C’est moins une histoire d’amour qu’un film de monstres, sur un homme incapable de saisir toute la réalité des autres, y compris sa propre femme et son enfant. (L’objection «pas tous les hommes» est incarnée par Simon Helberg, jouant un chef d’orchestre qui est parfois le rival d’Henry pour l’affection d’Ann.) Les conséquences sont mortelles, et le bilan final est aussi dévastateur que tout ce que j’ai vu dans un film récent, musicale ou pas. Driver, dont certains des meilleurs rôles à ce jour ont été ceux d’hommes de théâtre troublés (voir aussi « Girls » et « Marriage Story »), ne gaspille pas d’énergie à essayer de rendre Henry sympathique ou à exagérer sa méchanceté. Au lieu de cela, il est tout à fait crédible, non pas parce que vous comprenez la composition psychologique d’Henry, mais précisément parce que vous ne le pouvez pas. Sa mégalomanie déforme tout. Il n’est pas plus grand que nature, mais il pense qu’il l’est, et les performances de Driver sont parfaitement adaptées à cette contradiction. « Annette » maîtrise ses propres paradoxes. C’est un film hautement cérébral, formellement complexe sur l’émotion débridée. Une œuvre d’art propulsée par un scepticisme quant à l’origine de l’art et pourquoi nous l’apprécions comme nous le faisons. Un film fantastique qui s’attaque à certains des fantasmes les plus chers de notre culture. Totalement irréel et complètement véridique. Annette

Classé R pour Sturm und Drang. Durée : 2 heures 19 minutes. Regardez sur Amazon.