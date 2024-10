Critique : Daniel Dae Kim en tant que dramaturge démasqué dans « Yellow Face »

Dahlman est, comme DHH l’a exigé, et comme Ryan Eggold le présente avec enthousiasme dans le rôle, « un homme asiatique hétérosexuel et masculin ». Sauf pour la partie asiatique. Dahlman est manifestement blanc.

Après avoir si étroitement tassé ses explosifs, la pièce explose maintenant en mille paradoxes magnifiques à mesure que DHH devient de plus en plus ridicule. Craignant d’être exposé, il encourage Marcus à changer son nom de famille en quelque chose d’ambigu tout en recadrant sa vague appartenance ethnique comme potentiellement asiatique. Ce faisant, il va bien au-delà des péchés de Mackintosh.

Mais ce qui est intelligent à propos de « Yellow Face », mis à part l’autodiffamation de l’auteur, c’est qu’à mesure qu’il s’emmêle de plus en plus désespérément et donc drôle, il devient aussi plus sérieux et donc accablant. Les questions d’identité considérées comme des questions culturelles dans la première moitié deviennent personnelles et politiques dans la seconde.