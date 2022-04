Critique d’Anaïs in Love : Portrait d’une femme en cavale

Qu’est-ce qui fait courir Anaïs — et courir ? C’est la question sournoisement taquinée dans “Anaïs in Love”, une romance française sur le voyage sinueux d’une femme vers la découverte de soi. Tout comme Anaïs elle-même, les contours de ce voyage semblent d’abord évidents : elle est jeune, égocentrique, extrêmement agitée, et elle a juste besoin de se ressaisir. Pourtant, alors que tous ces mouvements frénétiques peuvent sembler légèrement charmants (tout comme elle), ils peuvent aussi être exaspérants (aussi comme elle), ce qui rend Anaïs et ce film plus intrigants qu’ils ne le paraissent initialement.

La première fois que vous voyez la rapide Anaïs (Anaïs Demoustier dans une performance mercurielle et corsée), elle est un flou coloré qui sprinte vers son appartement parisien, la caméra et la bande sonore faisant la course avec elle. Étudiante diplômée, Anaïs est en retard dans le loyer et se précipite pour rencontrer son propriétaire. Elle a une explication, bien sûr, et, alors que son propriétaire abasourdi l’encourage à payer, Anaïs se précipite dans l’appartement, détaillant ses problèmes, changeant de vêtements et installant une alarme incendie, présage d’incendies à venir. Les mots volent tout comme Anaïs, qui en quelques minutes s’est précipitée, après avoir mis à l’épreuve la patience du propriétaire et du spectateur.

La scénariste-réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet, qui fait ses débuts au long métrage, gère l’ouverture avec économie, assurance, comédie légère et sens du chaos chorégraphié. Même ainsi, alors qu’Anaïs continuait à sprinter et à se précipiter, j’ai gribouillé de manière grincheuse dans mes notes que le cinéaste testait notre patience avec cette nana. J’avais raison, mais pas exactement. Ce qui a mis du temps à comprendre, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’aimer Anaïs. Ce qui est crucial, c’est que vous restiez avec elle, que vous écoutiez ce qu’elle dit et ne dit pas, que vous regardiez sous la nervosité pour comprendre ce qui motive cette femme – que vous la voyiez telle qu’elle est.

“Anaïs in Love” semble simple. Il a l’air clair et lumineux, et bouge aussi rapidement que son protagoniste, le montage et la musique entraînante faisant un travail plus visible que la cinématographie discrète. Bourgeois-Tacquet travaille dans un idiome d’art cinématographique réaliste du début du XXIe siècle, et le monde qu’elle crée est familier, précis et attrayant. Il n’y a pas de point ou d’intrigue, du moins semble-t-il, juste des scènes vaguement enchaînées dans lesquelles Anaïs glisse ici et là, visitant des gens et des lieux. Ce faisant, Anaïs émerge au coup par coup dans les conversations et dans ses bons et mauvais choix, une fragmentation qui incite à emboîter les vrombissements.