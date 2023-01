Critique d’Alice, Darling : c’est à ça que servent les amis

Lorsque le personnage principal de “Alice, Darling” fait son entrée, elle ressemble à l’image de la femme complètement moderne, libérée et heureuse. De l’extérieur, Alice (Anna Kendrick) semble tout avoir ou presque, y compris une carrière, des amis chers, un joli pad torontois et un petit ami attentionné. Regardez de plus près, cependant, et vous pouvez voir les fissures entourant son sourire. Plus vous regardez longtemps, plus les fissures apparaissent nombreuses et profondes, faisant paraître l’image impeccable qu’Alice présente au monde d’une fragilité inquiétante et précaire.

Je ne suis pas un finaliste de Kendrick, mais je suis toujours heureux de la voir. Une présence agréable, agréable, toujours aussi légèrement décalée, elle fait partie de ces interprètes qui ressemblent à quelqu’un que vous connaissez ou que vous aimeriez. C’est une belle actrice au charme naturel, et une partie de son attrait est qu’elle excelle à jouer des personnages qui semblent reconnaissables à la réalité. Kendrick ressemble à un copain, à quelqu’un avec qui tu es allé au lycée, même si tu n’as peut-être pas été défoncé parce qu’elle a l’air si hétéro – c’est-à-dire que si tu ignores qu’elle peut aussi sembler terriblement blessée, comme quelqu’un qui Besoins pour le garder ensemble, comme quelqu’un qui est performativement normal.

Le sentiment qu’il se passe plus sous la personnalité sympathique de Kendrick fonctionne bien pour son personnage et pour ce film, une histoire de libération qui suit Alice alors qu’elle lutte pour se libérer de son amant émotionnellement violent et de ses peurs paralysantes. Comme tout le reste dans la vie d’Alice, son petit ami, Simon (Charlie Carrick), a l’air bien de l’extérieur. C’est un artiste assez réussi qui s’inquiète de sa prochaine exposition en galerie. Il est beau aussi, même si son comportement – ​​comment il domine Alice, comment il se renfrogne, le mépris qui se glisse dans sa voix, les insultes qu’il lui fait pleuvoir – le rend très laid. Et pourtant, elle l’aime.