Critique d’Ali & Ava : Vous ne voulez pas chanter en même temps ?

Dans “Ali & Ava”, le scénariste-réalisateur Clio Barnard (“The Arbor”, “The Selfish Giant”) se penche sur l’alchimie émotionnelle d’une romance inattendue entre Ali (Adeel Akhtar), un DJ anglo-pakistanais qui s’est récemment séparé de sa femme et Ava (Claire Rushbrook), une enseignante irlandaise-britannique et mère de quatre enfants. Les deux sont réunis par leur affection mutuelle pour l’un des étudiants d’Ava, et ce film indépendant discret s’accroche mal à la surface de leur relation, tout en offrant quelque chose de pur, mélodique et précis. En se concentrant sur des touches de couleur bleu vif et pêche éclatant à travers la lumière du jour brumeuse et les nuits au clair de lune d’une ville du nord de l’Angleterre, Barnard et le directeur de la photographie Ole Bratt Birkeland parviennent à imprégner le film d’une chaleur indéniable. Le travail de caméra lourd à main donne la priorité aux images en gros plan, en particulier lorsqu’il s’agit de représenter le lien croissant entre Ali et Ava.

Pourtant, la chimie à l’écran entre eux semble forcée et plate, et les représentations décidément apprivoisées de l’intimité physique ne font qu’accentuer cette absence. La tension qui fait surface dans la relation interraciale d’Ali et Ava au sein de la famille et du quartier blanc d’Ava est à peine prise en compte dans le film, et le résultat est un conte de fées de réconciliation raciale peu convaincant dans une ville industrielle assiégée du Yorkshire.