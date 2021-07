Critique d’Ailey : un regard poétique sur l’homme derrière les danses

Trop souvent, l’idée d’Alvin Ailey se réduit à une seule danse : « Révélations ». Son exploration de 1960 de l’expérience noire reste un chef-d’œuvre, mais elle éclipse également la personne qui l’a faite. Comment un artiste peut-il grandir après un succès aussi précoce ? Qui était Alvin Ailey l’homme ?

Dans « Ailey », la réalisatrice Jamila Wignot superpose des images, des vidéos et, le plus important, des voix off d’Ailey pour créer un portrait aussi poétique et nuancé que la chorégraphie elle-même. Des images en noir et blanc de foules entrant dans l’église, d’enfants jouant, de soirées dansantes et du paysage poussiéreux du Texas (son lieu de naissance) créent une atmosphère. Comme les danses d’Ailey, le documentaire vous laisse nager dans la sensation.

L’histoire d’Ailey est racontée parallèlement à la création de « Lazarus », une nouvelle danse du chorégraphe contemporain Rennie Harris, dont l’hommage à Ailey propose une juxtaposition intrigante du passé et du présent. Dans sa quête pour révéler l’homme derrière l’héritage, Harris aborde le thème de la résurrection. Ailey est décédé en 1989, mais son esprit vit dans ses danseurs.

Mais ses débuts n’ont pas été faciles. Née en 1931, Ailey n’a jamais connu son père et se souvient « avoir été collée à la hanche de ma mère. Sloshing à travers le terrain. Branches coupant contre le corps d’un enfant. Aller d’un endroit à un autre. Vous cherchez un endroit où être. Ma mère est partie travailler dans les champs. J’avais l’habitude de cueillir du coton.