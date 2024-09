Critique d’Agatha All Along : une virée sauvage dans le monde magique de Marvel

WandaVisionL’approche inventive de Marvel pour mélanger différents genres narratifs en a fait l’une des séries télévisées les plus convaincantes jamais produites par Marvel. La série est devenue un rendez-vous incontournable semaine après semaine, car elle a développé son mystère central d’une manière amusante à suivre. Et pendant un certain temps, c’était comme si WandaVisionL’histoire de s’inscrivait dans un plan ambitieux visant à pousser les films Marvel dans une nouvelle direction intéressante.

Marvel semble avoir perdu le fil de ce plan quelque part entre WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie — un film de suivi qui a fait abstraction des moments émotionnels juteux de la série au profit d’un spectacle vertigineux et d’ambiances d’horreur plus explicites. Agatha depuis toujoursla nouvelle série MCU de Disney Plus, créée par la showrunner Jac Schaeffer, semble être un signe que le studio a tiré quelques leçons précieuses de son expérience multiverselle désordonnée.

Se déroulant quelques années après les événements de WandaVision et Multivers de la folie, Agatha depuis toujours reprend l’histoire de la sorcière du titre (Kathryn Hahn) à une époque où tout dans son monde semble à nouveau s’effondrer, bien que dans des circonstances légèrement différentes. Bien que presque tout le monde se souvienne de ce qui s’est passé la dernière fois que des sorcières sont apparues à Westview, dans le New Jersey, la ville est en fait un endroit assez paisible où les gens ont appris à continuer leur vie.

Alors que des gens comme Sharon Davis (Debra Jo Rupp) se sont habitués à se précipiter devant le terrain vague où vivait la famille Maximoff / Vision, leur traumatisme collectif les empêche de dire son nom par peur qu’elle puisse revenir. Mais cela leur permet également d’accepter facilement Agnes / Agatha Harkness (Hahn) comme une femme ordinaire, bien qu’excentrique, qui essaie de gérer quelque chose qu’ils ont tous vécu. Pour eux, les sautes d’humeur d’Agatha et son insistance à être appelée « Agnes » ne sont que des mécanismes d’adaptation bizarres. Mais en vérité, ce sont quelques-uns des premiers signes qu’Agatha prend conscience de la la prison magique dans laquelle elle s’est retrouvée piégée la dernière fois que nous l’avons vue.

Agatha depuis toujours il semble qu’il vise une combustion lente au début, car il vous plonge dans un WandaVision-une parodie de drames policiers (plutôt que de sitcoms) comme Jument d’Easttown et Véritable détective. Mais la série change rapidement de vitesse, ce qui donne l’impression que Marvel comprend le besoin de la série de dépasser le gadget inspiré de ses prédécesseurs. Il ne faut pas longtemps avant qu’Agatha reprenne ses esprits avec l’aide de son ancien amant Rio Vidal (Aubrey Plaza) et d’un adolescent doué en magie qu’elle appelle Teen (Joe Locke). Cependant, tous les pouvoirs d’Agatha ayant disparu, elle doit former un clan et emprunter la Route des Sorcières afin de retrouver sa gloire d’antan.

Alors que WandaVision n’est devenu vraiment sorcier que dans ses derniers épisodes, Agatha depuis toujours plonge directement dans la magie en se concentrant sur la peinture d’une image plus détaillée de qui est Harkness et de la façon dont fonctionne la sorcellerie (qui est distincte de l’ensemble du projet du Docteur Strange). WandaVision a fait allusion au passé perfide d’Agatha, mais la nouvelle série explore comment son chemin de plusieurs siècles vers l’acquisition du pouvoir a fait d’elle une méchante vilipendée dans la communauté des sorcières bien avant qu’elle ne mette les pieds à Westview.

La sitcom Agnès / Agatha a été un moment fort WandaVision, où son énergie déchaînée a contribué à vendre l’image de marque de l’émission et à laisser les téléspectateurs deviner qui tirait vraiment les ficelles de tout le monde. Agatha depuis toujours La quête d’Agatha pour un clan la mène à d’autres sorcières comme la gourou du bien-être Jennifer Kale (Sasheer Zamata), la diseuse de bonne aventure Lilia Calderu (Patti LuPone) et l’agent de sécurité Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) – qui la voient toutes comme une menace. Elles savent qu’Agatha a déjà tué des membres de son propre clan et qu’il y a quelque chose de bizarre dans la façon dont Teen est incapable de leur dire quoi que ce soit sur ses origines. Mais la Route des Sorcières peut leur donner à chacune quelque chose qu’elles désirent désespérément si elles rejoignent Agatha dans sa quête.

Bien qu’il soit intéressant de voir davantage de détails sur le monde magique plus « ancré » de Marvel à travers Agatha depuis toujoursAvec ses nouveaux personnages, la série dégage une ambiance « je suis en train de monter une équipe hétéroclite » qui donne à ses rythmes un côté conventionnel par moments. Teen — un fanboy gothique d’Agatha, Locke joue avec charme et avec un accent visiblement difficile à situer — est censé être l’un des mystères fascinants de la série. Mais il est aussi un substitut du public dont les échanges curieux avec les autres sorcières donnent parfois l’impression que la série prend un moment pour surexpliquer des points de l’intrigue qui n’ont pas vraiment besoin d’être expliqués.

Chaque élément de l’histoire de la construction du monde que la série établit (dans un rayon de trois miles, il y a toujours assez de personnes « suffisamment sorcières » pour former un clan, par exemple) est suivi d’une réitération des raisons pour lesquelles tout le monde suit Agatha. Parfois, cela donne l’impression que la série n’introduit pas trop d’histoire. Mais quand Agatha depuis toujours s’appuie sur son étrangeté et vous fait confiance pour rassembler les pièces du puzzle, la série devient bien plus une balade effrayante qui reflète la façon dont Schaeffer essaie une fois de plus d’apporter une énergie véritablement unique au MCU.

Vous pouvez le ressentir et le voir clairement une fois que le gang est réellement sur la Route des Sorcières – un royaume d’un autre monde où ils font face à une série d’épreuves destinées à tester leurs connaissances en magie. De la même manière WandaVision incarnait les styles de diverses sitcoms, Agatha depuis toujours ça ressemble à une ode (la musique comprend en grande partie) aux classiques de l’horreur comme Le bébé de romarin et des tarifs plus récents comme American Horror Story : Coven.

Bien que certains procès soient un peu ringards — à un moment donné, les sorcières combattent une malédiction générationnelle — ils mettent chacun en évidence à quel point Agatha depuis toujoursLa magie de Marvel est pratiquement produite pour compléter les décors complexes de la série. Elle permet à la série de se démarquer des projets habituels de Marvel, chargés de CGI, et donne l’impression d’être un exemple solide de la priorité que le studio accorde à l’art plutôt qu’au spectacle époustouflant.

Agatha depuis toujours est toujours une série Marvel en phase de développement, ce qui signifie qu’il y a des moments où votre appréciation de ce qu’elle fait dépendra de votre connaissance des événements les plus récents de l’univers cinématographique plus vaste. Mais pour les téléspectateurs qui ont suivi et qui ont espéré que le studio recommence à proposer des riffs vraiment étranges et ludiques sur les bandes dessinées plutôt que de faire la promotion du prochain grand événement, Agatha depuis toujours Cela devrait être un plaisir à regarder, surtout lorsqu’il commencera à révéler ses grands secrets plus tard cet automne.