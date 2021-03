Critique d’Adam: Début d’une belle amitié

Dans «Adam» de Maryam Touzani, certains choix stylistiques – une palette sourde, l’absence de partition mélodramatique, un travail de caméra à la main – contribuent à tempérer la sentimentalité avec la vraisemblance. Le film raconte une histoire de gentillesse donnée et retournée. Il s’ouvre avec Samia (Nisrin Erradi) à la recherche d’un emploi de coiffeuse, puis de femme de chambre, ou vraiment comme quoi que ce soit. En tant que femme enceinte seule à Casablanca, elle a besoin de travail et d’un logement – et rencontre principalement l’indifférence et le jugement.

Mais après qu’Abla (Lubna Azabal), une veuve qui la refuse initialement, regarde Samia dormir dans la rue à l’extérieur, elle l’accueille temporairement. Abla souligne qu’elle ne veut pas de problèmes de voisins bavards. Mais la jeune fille d’Abla, Warda (Douae Belkhaouda), aime beaucoup Samia, et Samia commence à faire une pâtisserie qui devient un succès dans la boulangerie d’Abla.