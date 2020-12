17 déc.2020 19:49 IST

Le Samsung Galaxy M51 est une option considérable dans la fourchette de prix inférieure à 30 000 roupies. Il offre un bon affichage qui est fluide malgré l’absence de l’option de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a l’air de qualité supérieure, mais vous aurez besoin d’un étui car il ramasse trop facilement les rayures. Ses performances sont épurées et fluides, et la plupart des besoins multitâches sont facilement satisfaits. Le jeu fonctionne assez bien, à l’exception de quelques bégaiements occasionnels. La caméra est une expérience moyenne et les performances en basse lumière ne sont pas excellentes. Cependant, le Galaxy M51 est un excellent téléphone à batterie, avec une cellule de 7 000 mAh et une charge rapide de 25 W. Tout bien considéré, c’est un téléphone qui devrait figurer sur votre liste restreinte à Rs 24 999.