Critique : Ce « Les hommes blancs ne peuvent pas sauter », avec Jack Harlow, n’a pas de jeu

La nostalgie des années 90 s’est maintenant étendue à « White Men Can’t Jump » de 1992, revenant sur les courts noirs où Wesley Snipes et Woody Harrelson se bousculaient et Rosie Perez étudiait « Jeopardy! » réponses pour les aliments commençant par la lettre « Q ».

Pourquoi demandes-tu? La principale raison semble donner à Jack Harlow, un rappeur blanc charismatique et en plein essor qui fait ses débuts d’acteur, un véhicule pour son charme décontracté.

L’original « White Men Can’t Jump » a prospéré grâce à l’énergie goofball de Harrelson et au « You can’t hear Jimmy » trash talk de Snipes, un acteur comique criminellement sous-estimé (voir « Dolemite Is My Name »). Les contributions de Perez, un pétard aux boucles d’oreilles qui améliore un peu n’importe quel film, ne doivent pas non plus être minimisées. « Les hommes blancs ne peuvent pas sauter », le rare film de sport où la femme (Perez) quitte le gars (Harrelson), reposait principalement sur son drame hors du terrain.

Ce remake mou, sans enthousiasme et aéré apporte quelques améliorations modestes. Le film, réalisé par Calmatic, rebondit sur un rythme hip-hop et l’action du gameplay est plus fluide. Mais la perte de personnalité de ce trio original, c’est comme passer des Lakers à la G-League.

Sinqua Walls joue le rôle de Kamal, une perspective autrefois très vantée dont la carrière professionnelle a déraillé dans un incident alimenté par la rage que le film révèle lentement à travers des flashbacks. (Le regretté Lance Reddick joue le père de Kamal dans l’une de ses dernières performances.) Il se débat maintenant dans un travail de livraison de colis tandis que les clients le ridiculisent souvent à quel point il est tombé. Sa petite amie, Imani (Teyana Taylor), cependant, le soutient avec amour.

Un jour au gymnase, Jeremy (Harlow) fait une entrée bruyante, habillé comme, comme le dit un personnage plus tard, une boîte de Sierra Mist. L’ami de Kamal, Speedy (Vince Staples), le remarque et dit : « Ils laissent les instructeurs de yoga entrer dans la salle de sport maintenant ? » Jeremy, un ancien joueur de la centrale électrique de la NCAA, Gonzaga, maintenant entravé par des douleurs au genou, est là pour bousculer les jeux et vendre des boissons détoxifiantes.

Le personnage de Harlow est impétueux, comme celui de Harrelson, mais il est plus doux. Son discours trash est sérieux. Il médite. La blague n’est pas qu’il est racialement déconnecté, c’est qu’il est presque trop sensible.

Surtout, c’est une nuisance bavarde et charmante vers laquelle Kamal se tourne à contrecœur en tant que partenaire sur le terrain dans l’espoir d’un gros prix en argent dans un tournoi à trois contre trois. Jeremy, quant à lui, a une petite amie, Tatiana (Laura Harrier), qui le presse de grandir et de trouver un vrai travail.

Calmatic a travaillé dans des vidéoclips (« Old Town Road » de Lil Nas X) avant de faire ses débuts en tant que réalisateur plus tôt cette année avec un redémarrage de « House Party » des années 1990.

Et il filme « White Men Can’t Jump » avec un vernis qui enlève une partie du grain d’asphalte dont le film a besoin. Si l’original résidait sur le bitume, comme le devrait tout film de basket-ball, ce remake favorise curieusement les cerceaux d’intérieur. Le film de basket-ball étonnamment bon de l’année dernière, « Hustle », avec Adam Sandler, avait la texture que le jeu mérite.

Walls tient bon dans « White Men Can’t Jump » et Harlow a un charme facile. Ses débuts font pâle figure à côté de ceux de rappeurs comme Ice Cube, Mos Def et Tupac Shakur. C’est trop demander, cependant, pour lui de fournir autant de comédie ici. Les blagues aussi sont timides. Comment est-il possible que dans l’Amérique tendue d’aujourd’hui, le plus grand débat dans lequel Jeremy et Kamal se lancent est de savoir si Spike Lee ou Paul Thomas Anderson est le meilleur cinéaste?

Il y a quelques suggestions selon lesquelles parier sur le basket-ball de ramassage pourrait ne pas être l’agitation qu’il était autrefois. Essayez la cryptographie, suggère un personnage. Un autre dit qu’il est clair maintenant que les joueurs blancs peuvent jouer au ballon. Je ne suis pas sûr que ce soit si différent qu’en 1992, quand Chris Mullin et John Stockton étaient dans la ligue. Maintenant, il y a Luka Doncic, Nikola Jokic et Tyler Herro, qui fait une apparition. Aucune mention n’est faite du récent champion du dunk de la NBA, le 6’2 » Mac McClung, mais un ancien vainqueur de ce concours, Blake Griffin, est un producteur exécutif.

Mais une chose n’aurait pas dû changer. Ce « White Men Can’t Jump » ne donne jamais grand-chose à faire à ses personnages de petite amie. Ils reculent pour la plupart au fur et à mesure que les exploits sur le terrain prennent le dessus, ignorant ainsi les sages paroles de Perez de l’original: « Toujours écouter les femmes. »

« Les hommes blancs ne peuvent pas sauter », une sortie des studios du 20e siècle, est classé R par la Motion Picture Association pour son langage omniprésent et certains contenus liés à la drogue. Durée : 101 minutes. Une étoile et demie sur quatre.

—Jake Coyle, l’Associated Press

